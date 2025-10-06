Bihar flood News: शिवहर के तरियानी छपरा में तटबंध में रिसाव, इंदरवा में बाढ़ के पानी में बहा युवक

Bihar flood News देकुली के पास रिसाव पर पाया गया काबू तरियानी छपरा में प्रयास जारी। कई और स्थानों पर रिसाव जलस्तर में वृद्धि से तटबंधों पर बढ़ा दबाव। एसडीआरएफ ने थामी कमान। तरियानी छपरा में बाढ़ के पानी से घिरी गर्भवती महिला समेत कईयों को सुरक्षित निकाला गया। रातभर जिलाधिकारी सहित पदाधिकारी करते रहे तटबंधों का निरीक्षण।

जागरण संवाददाता, शिवहर। Bihar flood News: जिले में बागमती नदी का रौद्र रूप सोमवार को तीसरे दिन भी जारी है। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है और इसके चलते तटबंध पर दबाव बढ़ गया है। कई स्थानों पर तटबंध में रिसाव आ गया है। रविवार की रात देकुली में तटबंध में आए रिसाव को दुरुस्त कर लिया गया है।

तरियानी छपरा व धनकौल में अब भी रिसाव जारी है। बागमती प्रमंडल की टीमें रिसाव पर काबू पाने में जुटी हुई है। पिछले साल तरियानी छपरा के जिस स्थान पर तटबंध टूटा था उससे करीब 800 मीटर की दूरी पर तटबंध में रिसाव हो रहा है।

शिवहर: बाढ़ के पानी से घिरा बराही जगदीश गांव। इसी बीच पिपराही प्रखंड के इंदरवा गांव में शौच के लिए निकला युवक नदी की तेज धार में बह गया है। उसका अबतक पता नहीं चल पाया है। युवक इंदरवा गोट निवासी नंदलाल पासवान का पुत्र राजन पासवान (18) था। सरपंच राकेश पासवान ने बताया कि दो घंटे पूर्व सूचना देने के बाद भी प्रशासनिक टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी है।

शिवहर: धनकौल में रिसाव रोकने के लिए बनाया गया सुरक्षा घेरा। इधर, एसडीआरएफ की टीमों ने कई इलाकों में कमान थाम ली है। एसडीआरएफ की टीम ने तरियानी छपरा में बाढ़ के पानी से घिरी गर्भवती महिला सहित कई लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। बाढ़ की वजह से लगभग दो हजार एकड़ में लगी धान सहित अन्य फसलें डूब गई है।

शिवहर: तटबंध की मरम्मत करते मजदूर। बागमती नदी में आए उफान के चलते बेलवा, नरकटिया, इंदरवा, माधोपुर, दोस्तियां, कटैया, अदौरी, बराही जगदीश, पिपराही पुनर्वास, पिपराही, देकुली धर्मपुर, मोहारी, चक फतेहा, चक सुरगाही, मोतनाजे, विशंभरपुर, तरियानी छपरा आदि दर्जनों गांवों के लोग दहशत में है। तटबंध के भीतर बसे गांवों के लोगों ने घर खाली कर दिया है। वर्तमान में नदी का जलस्तर 62.95 मीटर दर्ज किया गया है। बागमती नदी तत्काल लाल निशान 61.28 मीटर से 1.67 मीटर ऊपर बह रही है। शिवहर: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालती एसडीआरएफ की टीम। इधर, लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय, एसडीओ अविनाश कुणाल, ओएसडी संदीप कुमार, एडीएम मेधावी, डीडीसी बृजेश कुमार, डीटीओ सिमरन कुमारी, पिपराही बीडीओ आदित्य सौरभ, सीओ तरूलता, तरियानी बीडीओ जूही कुमारी, सीओ कुमार रोहित आदि रातभर तटबंध का निरीक्षण करते रहे।