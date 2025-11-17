JDU प्रत्याशी को 26 और RJD प्रत्याशी को 24 बूथों पर मिले 50 से कम वोट, इस सीट के आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार की एक विधानसभा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार को 26 बूथों पर और आरजेडी उम्मीदवार को 24 बूथों पर 50 से कम वोट मिले। इन चौंकाने वाले आंकड़ों ने राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर दिया है।
नीरज, शिवहर। संपन्न विधानसभा चुनाव में शिवहर से जदयू प्रत्याशी को जहां कई बूथों पर छप्पर फाड़ के वोट मिले तो 26 बूथों पर मतों का आंकड़ा 50 के नीचे रहा। वहीं दस बूथों पर मतों का आंकड़ा दहाई तक भी नहीं पहुंच सका। डॉ. श्वेता को 113 बूथों पर 300 प्लस मत मिले।
जदयू प्रत्याशी डॉ. श्वेता गुप्ता को बूथ संख्या 298 मध्य विद्यालय जहांगीरपुर दक्षिणी बूथ पर सर्वाधिक 567 मत मिले। वहीं बूथ संख्या 178 उर्दू मदरसा सुगिया कटसरी पश्चिमी में मात्र एक मत मिले। डॉ. श्वेता को 34 बूथों पर 400 प्लस व तीन बूथों पर 500 प्लस मत मिले।
डॉ. श्वेता गुप्ता को बूथ संख्या नौ सामुदायिक भवन चिरैया में 46, बूथ संख्या 93 मध्य विद्यालय अंबा शेख टोली पूर्वी पर 11, बूथ संख्या 94 राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय अंबा शेख टोली पुराना भवन पर दो, बूथ संख्या 96 मध्य विद्यालय महुआवा पश्चिमी पर दो, बूथ संख्या 97 सामुदायिक भवन महुआवा बांया पर सात, बूथ संख्या 98 सामुदायिक भवन महुआवा दांया पर छह, बूथ संख्या 109 प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल पिपराही पूर्वी भाग पर 38 वोट मिले।
बूथ संख्या 110 मदरसा मदनी बसहिया शेख पूर्वी भाग पर 30, बूथ संख्या 111 मदरसा मदनी पश्चिमी भाग पर 30, बूथ संख्या 113 मध्य विद्यालय बसहिया बांया भाग पर 33, बूथ संख्या 115 प्राथमिक विद्यालय गढ़वा पर 46, बूथ संख्या 137 मध्य विद्यालय शंकरपुर बिंधी पश्चिमी भाग पर 26, बूथ संख्या 177 उर्दू मदरसा सुगिया कटसरी पूर्वी भाग पर सात, बूथ संख्या 178 उर्दू मदरसा सुगिया कटसरी पश्चिमी भाग पर एक वोट मिला।
बूथ संख्या 180 मध्य विद्यालय सुगिया कटसरी पर 42, बूथ संख्या 182 मध्य विद्यालय सुगिया कटसरी दक्षिणी भाग पर आठ, बूथ संख्या 259 प्राथमिक विद्यालय गोपैया मकतब पर 32, बूथ संख्या 315 मध्य विद्यालय उर्दू मकतब नयागांव पश्चिमी पर चार, बूथ संख्या 316 मध्य विद्यालय उर्दू मकतब नयागांव मध्य पर पांच, बूथ संख्या 324 मध्य विद्यालय श्यामपुर शेख टोला दक्षिणी भाग पर 22, बूथ संख्या 325 मध्य विद्यालय श्यामपुर शेख टोला उत्तरी भाग पर तीन, बूथ संख्या 351 मध्य विद्यालय उदई छपरा मकतब पर चार व बूथ संख्या 357 मध्य विद्यालय रामपुर केशो पश्चिमी भाग पर तीन मत मिले।
राजद प्रत्याशी नवनीत कुमार को हीं 16 बूथों पर 400 प्लस व चार बूथों पर 500 प्लस मत मिले। 28 बूथों पर 300 प्लस व 22 बूथों पर 50 से कम मत मिले।
राजद प्रत्याशी को बूथ संख्या आठ राजकीय मध्य विद्यालय चिरैया पर 17, बूथ संख्या 12 राजकीय मध्य विद्यालय चिरैया नया भवन पर 36, बूथ संख्या 28 राजकीय मध्य विद्यालय बेदौल बाज पश्चिमी पर 35, बूथ संख्या 98 सामुदायिक भवन महुआवा दायां भाग पर 48, बूथ संख्या 119 राजकीय मध्य विद्यालय रतनपुर दक्षिणी भाग पर 26, बूथ संख्या 148 राजकीय मध्य विद्यालय धनकौल उत्तरी भाग पर 39, बूथ संख्या 151 पंचायत भवन धनकौल दक्षिणी पर 46 वोट मिले।
बूथ संख्या 171 राजकीय मध्य विद्यालय परदेसिया पर 46, बूथ संख्या 190 राजकीय मध्य विद्यालय पोखरभिंडा पूर्वी भाग पर 23, बूथ संख्या 192 पंचायत भवन परदेसिया पर 47, बूथ संख्या 260 राजकीय मध्य विद्यालय भलुआही पर 24, बूथ संख्या 289 उच्च् विद्यालय कुशहर नया भवन उत्तरी भाग पर 44, बूथ संख्या 294 प्राथमिक विद्यालय जहांगीरपुर दक्षिणी भाग पर 21 वोट मिले।
बूथ संख्या 295 प्राथमिक विद्यालय जहांगीरपुर उत्तरी भाग पर 22, बूथ संख्या 318 मध्य विद्यालय बीरा छपरा पूर्वी पर 21, बूथ संख्या 328 उत्क्रमित उच्च सह मध्य विद्यालय भटहां पश्चिमी भाग पर 32, बूथ संख्या 333 मध्य विद्यालय लालगढ़ जिम्मी सिंह टोले दक्षिणी भाग पर 37, बूथ संख्या 336 मध्य विद्यालय लालगढ़ पूर्वी भाग पर 37, बूथ संख्या 345 प्राथमिक विद्यालय वाजितपुर कटसरी पूर्वी भाग पर 40, बूथ संख्या 350 मध्य विद्यालय झिटकही पर 45, बूथ संख्या 352 मध्य विद्यालय माधोपुर सुंदर पूर्वी भाग पर 45 व बूथ संख्या 362 प्राथमिक विद्यालय मसहा पर 41 मत मिले।
राजद प्रत्याशी नवनीत कुमार को बूथ संख्या 203 राजकीय मध्य विद्यालय उकनी दक्षिणी में सर्वाधिक 772 मत मिले।
