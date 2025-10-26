Language
    Bihar Election: शिवहर सीट पर आसान नहीं प्रत्याशियों की राह, पीके की जनसुराज हार-जीत में निभाएगी अहम रोल

    By Neeraj Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 07:41 PM (IST)

    शिवहर विधानसभा सीट पर 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। एनडीए उम्मीदवार विकास और नारी सशक्तिकरण पर जोर दे रही हैं, जबकि राजद प्रत्याशी अपने दादा की विरासत और तेजस्वी के वादों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जनसुराज के नीरज सिंह समाजसेवा के दम पर वोट मांग रहे हैं।

    खबर की प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    नीरज, शिवहर। शिवहर विधानसभा सीट के लिए मैदान सज गया है। 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। सारे प्रत्याशी दमखम दिखा रहे है। चाहे एनडीए हो या फिर आईएनडीआईए। बागी की बसपा हो, जनसुराजी या कई निर्दलीय। किसी को भी कम आंकना आसान नहीं रह गया है।

    इस सीट पर पहली बार चतुष्कोणीय मुकाबले की तस्वीर बनती दिख रही है। माना जा रहा था कि मुकाबला पिछले चुनाव की तरह आमने-सामने का होगा, लेकिन प्रशांत किशोर के रोड शो में उमड़ी भीड़ कुछ और तस्वीर बयां कर रही है। वहीं, बागी प्रत्याशियों को मिल रहा समर्थन एनडीए व आईएनडीआईए दोनों की राह में बाधा बनता दिख रहा है।

    एनडीए प्रत्याशी डॉ. श्वेता गुप्ता सीएम नीतीश व पीएम मोदी के विकास के आधार पर वोट मांग रही है। एनडीए की प्रत्याशी महिला है ऐसे में वह सीएम नीतीश के नारी सशक्तिकरण की पहल को आधार बनाकर वोट मांग रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को भूना रही है।

    जबकि राजद प्रत्याशी नवनीत कुमार झा के पास उनके दादा पंडित रघुनाथ झा का नाम है। वहीं, तेजस्वी की योजनाओं का हवाला देकर वह मैदान में है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शिवहर में रोड शो कर सियासी जमीन बदल दी है।

    जनसुराज के प्रत्याशी युवा नेता व उद्योगपति नीरज सिंह शिवहर से मैदान में है। तीन-चार साल से समाजसेवा की बदौलत लोगों के दिल में जगह बना चुके है। यही उनकी वोट का आधार है। चेतन आनंद का टिकट काटे जाने के बाद नाराज क्षत्रिय समाज के विकल्प बन गए है।

    वहीं, जदयू के बागी और शिवहर सीट से दो बार विधायक रहे मो. शर्फुद्दीन अब हाथी पर सवार हो कर मैदान में है। अल्पसंख्यक व दलितों के समीकरण के सहारे वह मैदान में ताल ठोक रहे है।

    इन सबके बीच सामाजिक कार्यकर्ता अनीश कुमार झा बतौर निर्दलीय मैदान में है। पांच साल से अधिक समय से शिवहर में गरीबों का दर्द बांट रहे अनीश युवाओं व जरूरतमंदों के सहारे मैदान ए जंग में है।

    दरअसल, इस सीट पर पिछला चुनाव राजद के टिकट पर चेतन आनंद ने जीता था। उन्होंने दो बार के विधायक रहे मो. शरफुद्दीन को हरा दिया था। बाद में चेतन आनंद पाला बदलकर जदयू में शामिल हो गए।

    हालांकि, जदयू ने चेतन को औरंगाबाद के नवीनगर से प्रत्याशी बना दिया। वहीं, शिवहर सीट से डॉ. श्वेता को प्रत्याशी बनाया है। इससे नाराज पूर्व विधायक मो. शफुद्दीन बसपा के टिकट पर मैदान में है। जबकि राजद ने पंडित रघुनाथ झा के पौत्र नवनीत झा को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट से बसपा व निर्दलीय संजय संघर्ष सिंह को छोड़ सभी नौ प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़ रहे है।

    बहरहाल, वोटरों की माने तो शिवहर की सियासी तस्वीर अभी बदलेगी। वोटर अभी प्रत्याशियों को भांप रहे है। असली तस्वीर मतदान के दो दिन पहले साफ होगी।