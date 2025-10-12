दूसरे चरण के मतदान के लिए इस दिन से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, प्रत्याशियों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क

जागरण संवाददाता, शिवहर। शिवहर विधानसभा चुनाव को लेकर 11 नवंबर को होने वाले मतदान की तैयारियां जारी है। सोमवार से प्रत्याशी नामांकन के पर्चा दाखिल कर सकेंगे। नामांकन अनुमंडल कार्यालय में दाखिल किया जा सकेगा, जहां अलग-अलग काउंटर बनाए गए है। प्रत्याशियों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। नामांकन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी अविनाश कुणाल के निर्देश के आलोक में तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही अनुमंडल कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नामांकन की पूरी प्रक्रिया की सीसी कैमरे से निगरानी होगी। साथ ही फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी अविनाश कुणाल ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया अवकाश के दिन को छोड़कर 20 अक्टूबर तक चलेगी। नामांकन सुबह दस से अपराह्न तीन बजे तक किया जा सकेगा। बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पदाधिकारी, पुलिस व सशस्त्र बल तैनात किए गए है। अनुमंडल कार्यालय के आसपास स्थित शिवहर-मुजफ्फरपुर पथ से अनुमंडल कार्यालय की ओर आने वाले पथ, अनुमंडल कार्यालय एवं महात्मा गांधी नगर भवन के बीच वाले पथ के पूरब, अनुमंडल कार्यालय के पीछे स्थित पथ में, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवहर के आवास के निकट एवं समाहरणालय गेट के पास ड्राप गेट का निर्माण कराया गया है।

जहां दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। बताया कि प्रत्याशी अनुमंडल चौक से नामांकन के लिए अनुमंडल कार्यालय पहुंचेंगे। इस इलाके में नामांकन अवधि में किसी प्रकार के वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा। संपूर्ण नामांकन प्रक्रिया के दौरान अनुमंडल कार्यालय के आसपास के क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 प्रभावी रहेगा। आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन वाहन व एंबुलेंस आदि तैनात रहेंगे।