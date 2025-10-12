Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दूसरे चरण के मतदान के लिए इस दिन से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, प्रत्याशियों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क

    By Neeraj Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    शिवहर विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की तैयारी पूरी हो चुकी है। 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। अनुमंडल कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को मतगणना होगी। शिवहर विधानसभा क्षेत्र में तीन लाख से अधिक मतदाता हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    विधानसभा चुनाव के तहत शिवहर में सोमवार से शुरू होगा नामांकन। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, शिवहर। शिवहर विधानसभा चुनाव को लेकर 11 नवंबर को होने वाले मतदान की तैयारियां जारी है। सोमवार से प्रत्याशी नामांकन के पर्चा दाखिल कर सकेंगे।

    नामांकन अनुमंडल कार्यालय में दाखिल किया जा सकेगा, जहां अलग-अलग काउंटर बनाए गए है। प्रत्याशियों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया है।

    नामांकन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी अविनाश कुणाल के निर्देश के आलोक में तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है।

    साथ ही अनुमंडल कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नामांकन की पूरी प्रक्रिया की सीसी कैमरे से निगरानी होगी। साथ ही फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।

    अनुमंडल पदाधिकारी सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी अविनाश कुणाल ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया अवकाश के दिन को छोड़कर 20 अक्टूबर तक चलेगी। नामांकन सुबह दस से अपराह्न तीन बजे तक किया जा सकेगा।

    बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पदाधिकारी, पुलिस व सशस्त्र बल तैनात किए गए है।

    अनुमंडल कार्यालय के आसपास स्थित शिवहर-मुजफ्फरपुर पथ से अनुमंडल कार्यालय की ओर आने वाले पथ, अनुमंडल कार्यालय एवं महात्मा गांधी नगर भवन के बीच वाले पथ के पूरब, अनुमंडल कार्यालय के पीछे स्थित पथ में, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवहर के आवास के निकट एवं समाहरणालय गेट के पास ड्राप गेट का निर्माण कराया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जहां दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। बताया कि प्रत्याशी अनुमंडल चौक से नामांकन के लिए अनुमंडल कार्यालय पहुंचेंगे।

    इस इलाके में नामांकन अवधि में किसी प्रकार के वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा। संपूर्ण नामांकन प्रक्रिया के दौरान अनुमंडल कार्यालय के आसपास के क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 प्रभावी रहेगा। आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन वाहन व एंबुलेंस आदि तैनात रहेंगे।

    विधानसभा चुनाव के तहत शिवहर जिले में दूसरे चरण यानि 11 नवंबर को मतदान होगा। मतदान की अधिसूचना सोमवार यानी 13 अक्टूबर को जारी होगी। 13 से 20 अक्टूबर तक अनुमंडल कार्यालय में नामांकन के पर्चे दाखिल किए जाएंगे।

    21 अक्टूबर को नामांकन प्रपत्रों की जांच होगी। 23 अक्टूबर को नाम वापिस लिए जा सकेंगे। 11 नवंबर को मतदान व 14 नवंबर को मतगणना होगी। 16 नवंबर को चुनाव की प्रक्रिया का समापन होगा।

    शिवहर विधानसभा में मतदान के लिए 199 भवनों में 368 बूथ बनाए गए है। पूरे जिले को 56 सेक्टर में बांटा गया है। सभी सेक्टर में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है।

    शिवहर विधानसभा क्षेत्र के एक लाख 60 हजार 960 पुरुष, एक लाख 40 हजार 739 महिला व 6 थर्ड जेंडर सहित कुल तीन लाख एक हजार 705 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 18 से 19 आयुवर्ग के 6110, 85 प्लस के 1758 व पीडब्ल्यूडी के 4275 मतदाता शामिल है।