    शिवहर विधानसभा: 20 दिनों में 1025 युवाओं सहित 2971 नए वोटर, एक नवंबर तक नाम दर्ज कराने का मौका

    By Neeraj Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 01:39 PM (IST)

    शिवहर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची अपडेट हो रही है, जिसमें 20 दिनों में 1025 युवाओं समेत 2971 नए वोटर जुड़े। निर्वाचन आयोग ने 1 नवंबर तक नाम दर्ज कराने का मौका दिया है। युवा वर्ग चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उत्साहित है और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है।

    Hero Image

    बीस दिनों में शिवहर विधानसभा में 1025 युवा सहित 2971 मतदाता बढ़े। फोटो जागरण

    नीरज, शिवहर। जिले में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 30 सितंबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के बाद 20 अक्टूबर तक जिले में 2971 मतदाता बढ़े है।

    SIR के तहत शिवहर में 28 हजार 166 वोटर हट गए थे। लेकिन 30 सिंतबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची से लेकर 20 अक्टूबर तक 20 दिनों में 1025 युवा सहित 2971 मतदाता बढ़ गए है। 30 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच 1643 पुरुष व 1328 महिला सहित कुल 2971 मतदाता बढ़ गए है। इनमें 1025 युवा शामिल है।

    बताते चलें कि शिवहर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में कुल 3,24,095 मतदाता शामिल थे। SIR में 29 हजार 166 वोटरों के नाम हटाए गए थे।

    इसके बाद मतदाताऒ की कुल संख्या घटकर दो लाख 95 हजार 929 रह गई थी। दावा व आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 सितंबर को जारी मतदाता सूची में कुल तीन लाख एक हजार 705 मतदाता रह गए थे।

    30 सितंबर को प्रकाशित मतदाता सूची में शिवहर विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 60 हजार 960 पुरुष, एक लाख 40 हजार 739 महिला व छह थर्ड जेंडर सहित कुल तीन लाख एक हजार 705 मतदाता मतदाता थे। इनमें 18 से 19 आयुवर्ग के 6110, 85 प्लस के 1758 व पीडब्ल्यूडी के 4275 मतदाता शामिल थे।

    जबकि 20 अक्टूबर तक शिवहर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या तीन लाख एक हजार 705 से बढ़कर तीन लाख चार हजार 676 हो गई है। इनमें एक लाख 62 हजार 603 पुरुष, एक लाख 42 हजार 67 महिला व छह थर्ड जेंडर शामिल है। इनमें 18 से 19 आयुवर्ग के 7185, 85 प्लस के 1758 व पीडब्ल्यूडी के 4357 मतदाता शामिल है।

    चुनाव आयोग के गाइडलान के तहत मतदान से दस दिन पूर्व तक नए वोटर बन सकते है। इसके तहत एक नवंबर तक वोट लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया जा सकता है। जिला प्रशासन का पूरा जोर एक-एक अहर्ता प्राप्त वोटरों का नाम तय अवधि तक दर्ज कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।