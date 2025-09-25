Language
    शिवहर में महिला की हत्या कर शव को तेजाब से जलाने की कोशिश, पुलिस ने शुरू की जांच-पड़ताल

    By Neeraj Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:51 PM (IST)

    शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र में एक 65 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने शव को गांव के पास फेंक दिया और तेजाब से जलाने की कोशिश की। मृतका की पहचान चंपा देवी के रूप में हुई है जो मंगलवार रात से लापता थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, शिवहर। शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र के छतौनी वार्ड पांच में 65 वर्षीया महिला की हत्या कर दी गई। वहीं, शव को गांव से सटे सरेह में फेंक दिया गया। हत्यारों ने तेजाब डालकर शव को जलाने का भी प्रयास किया। मृतका की पहचान गांव के ही रामजस राम की पत्नी चंपा देवी (65) के रूप में की गई है।

    गुरुवार की दोपहर गांव से सटे सरेह स्थित धान के खेत में महिला का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। सूचना के बाद थानाध्यक्ष विनय प्रसाद के नेतृत्व में मौके पर पहुंची तरियानी थाने की पुलिस ने मामले की जांच की। वहीं, स्वजन व आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले की जांच जारी है।

    बताया गया है कि महिला मंगलवार की रात से गायब थी। स्वजनों द्वारा महिला की तलाश की जा रही थी। इसी बीच गुरुवार की दोपहर महिला का शव बरामद किया गया है। घटना के बाद स्वजनों में कोहराम मच गया है। महिला बेहद गरीब परिवार से आती है। पति-बेटे मेहनत मजदूरी करते है।

    महिला के पति रामजस राम ने कहा है कि किसी ने उसकी पत्नी की हत्या कर शव को फेंक दिया है। साथ ही शव को तेजाब से जलाने का प्रयास किया है। बताया है कि मंगलवार की रात तकरीबन 11 बजे चंपा देवी अचानक गायब हो गई।

    स्वजन द्वारा लगातार उनकी तलाश की जा रही थी। गुरुवार की दोपहर 12 बजे खेत में काम करने गए ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी। इसके बाद स्वजनों को घटना की जानकारी हुई।वहीं पुलिस को सूचना दी गई। मृतका की बहू सीमा कुमारी ने भी हत्या का आरोप लगाया है।

    तरियानी थानाध्यक्ष विनय प्रसाद ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया कि महिला के गायब होने की कोई सूचना थाने में नहीं दी गई थी। बताया कि स्वजनों से पूछताछ जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।