Sheohar vidhan sabha chunav 2025 voting: मतदान शुरू होने से पहले से दिख रहा उत्साह
Bihar election voting 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान का कार्य सुबह सात बजे से शुरू हो गया है। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। मतदान को लेकर वोटरों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसकी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही वे पंक्ति में आकर खड़े हो गए थे। अभी तक कहीं से भी किसी भी अप्रिया घटना की सूचना नहीं मिली है।
डिजिटल डेस्क, शिवहर। Sheohar Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। मंगलवार की सुबह सात बजे से ही शिवहर विधानभा सीट के लिए मतदान शुरू हो गया। यहां बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यहां से कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।
चुनाव आयोग से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सख्त सुरक्षा प्रबंध किए हैं। स्थानीय पुलिस बल के साथ-साथ पारामिलिट्री को भी तैनात किया गया है। मतदाताओं में अधिक उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे अधिक उत्साह युवा व महिलाअों में देखने को मिल रहा है। ये सभी समय से पहले ही कतारबद्ध हो गए थे।
शिवहर में कुछ इस तरह की है मुकाबले की स्थिति
1. अमरेंद्र कुमार बज्जिकांचल विकास पार्टी
2 अनीश कुमार निर्दलयी
3 ममता कुमारी राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी
4 मोहम्मद शर्फुद्दीन बीएसपी
5 नवनीत कुमार राजद
6 नीरज सिंह जन सुराज पार्टी
7 प्रकाश कुमार निर्दलीय
8 पुरुषोत्तम कुमार गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक
9 संजय संघर्ष सिंह निर्दलीय
10 श्वेता गुप्ता जद(यू)
11 विजयचंद्र झा निर्दलीय
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।