Sheohar vidhan sabha chunav 2025 voting: मतदान शुरू होने से पहले से दिख रहा उत्साह

डिजिटल डेस्क, शिवहर। Sheohar Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। मंगलवार की सुबह सात बजे से ही शिवहर विधानभा सीट के लिए मतदान शुरू हो गया। यहां बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यहां से कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।

चुनाव आयोग से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सख्त सुरक्षा प्रबंध किए हैं। स्थानीय पुलिस बल के साथ-साथ पारामिलिट्री को भी तैनात किया गया है। मतदाताओं में अधिक उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे अधिक उत्साह युवा व महिलाअों में देखने को मिल रहा है। ये सभी समय से पहले ही कतारबद्ध हो गए थे।