    शिवहर के ग्रामीण डॉक्टर की चाकू मारकर हत्या, प्राइवेट पार्ट काटकर बागमती तटबंध पर फेंका शव

    By Neeraj Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:17 AM (IST)

    शिवहर जिले के तरियानी छपरा में अपराधियों ने ग्रामीण चिकित्सक डॉ. विजय कुमार की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हमलावरों ने उनके शरीर पर 30 से अधिक वार किए और शव को बागमती तटबंध के नीचे फेंक दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है लेकिन हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।

    शिवहर के ग्रामीण डॉक्टर की चाकू मारकर हत्या

    जागरण संवाददाता, शिवहर। शिवहर जिले के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र के बेलहिया वार्ड संख्या आठ में गुरुवार की रात अपराधियों ने ग्रामीण चिकित्सक बेलहिया वार्ड आठ निवासी स्व. सोनेलाल साह के पुत्र ग्रामीण चिकित्सक डॉ. विजय कुमार उर्फ योगेंद्र साह (50) की चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी।

    हमलावरों ने डॉ . विजय कुमार उर्फ योगेंद्र साह के शरीर पर 30 से अधिक स्थानों पर प्रहार किया। साथ ही प्राइवेट पार्ट भी काट दिया। वारदात के बाद शव को बेलहिया बागमती तटबंध के नीचे फेंक दिया। साथ ही साइकिल को क्षतिग्रस्त कर तटबंध पर फेंक दिया।

    शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

    वारदात गुरुवार की रात तकरीबन दस से 11 बजे के आसपास की बताई गई है। पुलिस को रात दो बजे घटना की सूचना मिली। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष रणजीत कुमार गुप्ता के नेतृत्व में मौके पर पहुंची तरियानी छपरा थाने की पुलिस ने मामले की जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

    जबकि एसडीपीओ सुशील कुमार ने भी घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की जांच की। एसडीपीओ ने बताया कि वारदात की जांच की जा रही हैं। बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या की गई है। प्राइवेट पार्ट भी काट दिया गया है। घटना का कारण स्पष्ट नहीं है।

    एफएसएल और श्वान दस्ते को बुलाया गया है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। स्वजनों का बयान दर्ज कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी। इधर घटना के बाद स्वजनों में कोहराम मच गया है। मृतक के परिवार में पत्नी अनीता देवी के अलावा चार पुत्र हैं।

    बताया गया है कि डॉ.विजय कुमार उर्फ योगेंद्र साह इलाके में दशकों से ग्रामीण चिकित्सक के रूप में लोगों को अपनी सेवा दे रहे थे। बाढ़ हो या बरसात। दिन हो या रात। वह लोगों की सेवा के लिए हाजिर रहते थे।

    बेलहिया के बीच अपराधियों ने किया हमला

    इस क्रम में वह गुरुवार की रात तकरीबन दस बजे साइकिल पर सवार होकर पड़ोसी गांव महादेवा में इलाज करने गए थे। लौटने के क्रम में खोरठा बाजार और बेलहिया के बीच अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया।

    वहीं चाकुओं के प्रहार से बड़ी निर्दयता से उनकी हत्या कर शव को बागमती तटबंध के नीचे फेंक दिया। इधर, देर रात तक वह वापिस नहीं लौटे। पत्नी समेत स्वजनों को चिंता सताने लगी।

    इसी बीच आधी रात बाद अनीता देवी को पति की हत्या की खबर मिली। रात ढाई बजे के आसपास पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची।

    तरियानी छपरा के नवपदस्थापित थानाध्यक्ष रणजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि रात दो बजे सूचना मिली कि बांध के नीचे एक व्यक्ति का शव पड़ा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया कि घटना की जांच की जा रही है। स्वजनों से भी पूछताछ की जा रही है।

    इधर, घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर वारदात को अंजाम दिया गया है वहां अपराधी और नशेड़ी सक्रिय रहते है। हो सकता हैं कि लूटपाट के दौरान उनकी हत्या की गई हो।