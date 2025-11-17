Language
    Sheohar News: किशोर की गला रेतकर हत्या मामले में दंपती समेत तीन नामजद

    By Neeraj Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:55 PM (IST)

    Sheohar News: एक किशोर अंकुश कुमार की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक के पिता राम नारायण साह ने पिपराही थाने में गांव के ही ओम प्रकाश सहनी, उनकी पत्नी और बेटी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि पुरानी दुश्मनी के चलते अंकुश को घर से बुलाकर उसकी हत्या की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    गला रेत कर हत्या करने के बाद पुल के पास शव फेंक दिया था। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोग,शिवहर।Sheohar News: किशोर की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर शव को बागमती नदी के डुब्बाघाट पुल से दक्षिण बांसवाड़ी में फेंक दिए जाने के मामले में मृतक अंकुश कुमार के पिता तरियानी थाना क्षेत्र के मोहारी वार्ड 12 निवासी राम नारायण साह के आवेदन पर पिपराही थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    जिसमें गांव के ही ओम प्रकाश सहनी, उसकी पत्नी प्रतिमा देवी व पुत्री मुस्कान कुमारी को आरोपित किया है। दर्ज प्राथमिकी में तीनों पर अंकुश को उसके घर से बुलाकर ले जाने और धारदार हथियार से गला काटकर हत्या का आरोप लगाया है।

    घटना का कारण पूर्व की दुश्मनी बताया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताते चलें कि बुधवार की शाम बांसबाड़ी में शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी।

    एसपी शैलेश कुमार सिन्हा के निर्देश पर एसडीपीओ सुशील कुमार व थानाध्यक्ष उमाकांत सिंह के नेतृत्व में पिपराही थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की थी। मृतक की पहचान तरियानी थाना क्षेत्र के मोहारी गांव निवासी राम नारायण साह के पुत्र अंकुश कुमार (13) के रूप में की गई थी।

    पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया था। वहीं एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की थी। गुरुवार को पोस्टमार्टम बाद पुलिस ने शव को स्वजन को सौंप दिया था।