शिवहर से मुजफ्फरपुर के रास्ते पटना का सफर होगा सुहाना, 3 जिलों के 10 लाख लोगों की बल्ले-बल्ले

नीरज कुमार, शिवहर। शिवहर, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण सहित तीन जिलों की दस लाख की आबादी की सफर की राह और अधिक आसान करने की पहल शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर-तरियानी-शिवहर स्टेट हाईवे संख्या 54 को मुजफ्फरपुर से शिवहर तक चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। निर्माण एजेंसी दिन-रात काम कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निर्माण एजेंसी द्वारा तत्काल स्टेट हाईवे के दोनों किनारों पर बैकहो लोडर से मिट्टी समतल किया जा रहा है। नरवारा से सुमहूति तक काम हो रहा है। दो साल में यह स्टेट हाईवे फोरलेन सड़क के रूप में विकसित हो जाएगा।

इस स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण के बाद मुजफ्फरपुर व पूर्वी चंपारण को नेपाल से सड़क मार्ग से जुड़ने का अतिरिक्त वैकल्पिक सड़क मिलेगा, वहीं शिवहर का भी पूर्वी चंपारण के जरिए नेपाल से कनेक्टिविटी हो जाएगा। साथ ही शिवहर से राजधानी पटना तक की दूरी कम हो जाएगी।

स्थानीय लोगों की मानें तो इस स्टेट हाईवे के फोरलेन में बदलने के बाद इलाके का तेज गति से विकास होगा। रोड कनेक्टिविटी अच्छी होने की वजह से व्यवसाय को गति मिलेगी। इलाके के किसानों को अपना उत्पाद बेचने के लिए परिवहन की कोई समस्या नहीं होगी।

इसके अलावा, शिवहर से मुजफ्फरपुर के रास्ते राजधानी पटना तक की सफर की राह आसान होगी। वर्तमान में सीतामढ़ी के रास्ते मुजफ्फरपुर होते हुए राजधानी पटना तक सफर करते रहे है, लेकिन इस हाईवे पर वाहनों का जबरदस्त दबाव रहने के चलते सफर के दौरान अक्सर जाम लगता रहता है।

इसके चलते सफर में ज्यादा समय लग जाता है, जबकि स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण के बाद कम समय में शिवहर से मुजफ्फरपुर के रास्ते राजधानी पटना तक की सफर की राह आसान होगी। दरअसल, शिवहर दौरे के क्रम में सीएम नीतीश कुमार ने इस सड़क के चौड़ीकरण का एलान किया था। वहीं इस साल मार्च में सीएम की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति प्रदान की थी। वहीं अब निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

बताते चलें कि यह स्टेट हाईवे मुजफ्फरपुर के कांटी से मीनापुर, सिवाईपट्टी, रघईघाट व हरपुर बख्स होते हुए शिवहर जिले के नरवारा, तरियानी, सुमहूति, सलेमपुर, कुशहर, शिवहर शहर, कोठिया, चमनपुर, मेसौढ़ा, पिपराही, बेलवा, पूर्वी चंपारण जिले के देवापुर व सुग्गापीपर होते हुए ढाका तक जाती है। इसमें शिवहर तक सड़क को फोरलेन में विसित किया जा रहा है। आने वाले समय में शिवहर से ढाका तक की सड़क को भी फोरलेन में विकसित करने की तैयारी है।

साढ़े तीन मीटर का होगी प्रत्येक लेन, 14 मीटर चौड़ी होगी सड़क: कुल 39.89 किमी लंबी व 14 मीटर चौड़ी कांटी-शिवहर स्टेट हाईवे का प्रत्येक लेन साढ़े तीन मीटर चौड़ी होगी। सड़क के बीचोंबीच डिवाइडर लगाया जाएगा। इनमें शिवहर जिले में नरवारा से तरियानी होते हुए शिवहर तक कुल 20.43 किमी लंबी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है।