    Bihar Politics: चेतन आनंद ने विधायक पद से दिया इस्तीफा, JDU की टिकट पर इस सीट से लड़ेंगे चुनाव!

    By Neeraj Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 08:56 PM (IST)

    शिवहर के विधायक चेतन आनंद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेजकर जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आनंद ने 2020 में राजद के टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में जदयू में शामिल हो गए थे। अब वे फिर से जदयू से चुनाव लड़ेंगे।

    जागरण संवाददाता, शिवहर। शिवहर विधायक चेतन आनंद ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे से संबंधित पत्र भेजा है। अब वह जदयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। विधायक चेतन आनंद ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी शेयर की। विधायक ने लिखा- लो...दे दिया विधानसभा से इस्तीफा।

    बताते चलें कि शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन व वर्तमान सांसद लवली आनंद के पुत्र चेतन आनंद ने वर्ष 2020 में महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी के रूप में शिवहर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। उन्होंने जदयू के मो. शरफुद्दीन को रिकार्ड मतों से हराया था।

    बाद में नीतीश कुमार की सरकार बचाने के लिए उन्होंने पाला बदल लिया। वह जदयू में चले गए। राजद की ओर से उनकी विधानसभा सदस्यता रद करने का आवेदन विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब जबकि विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है।

     

    उधर, चेतन आनंद ने बताया कि उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बताया कि अब वे शिवहर सीट से जदयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिवहर से उनका टिकट पक्का है।