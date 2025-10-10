Bihar Politics: चेतन आनंद ने विधायक पद से दिया इस्तीफा, JDU की टिकट पर इस सीट से लड़ेंगे चुनाव!

जागरण संवाददाता, शिवहर। शिवहर विधायक चेतन आनंद ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे से संबंधित पत्र भेजा है। अब वह जदयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। विधायक चेतन आनंद ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी शेयर की। विधायक ने लिखा- लो...दे दिया विधानसभा से इस्तीफा।



बताते चलें कि शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन व वर्तमान सांसद लवली आनंद के पुत्र चेतन आनंद ने वर्ष 2020 में महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी के रूप में शिवहर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। उन्होंने जदयू के मो. शरफुद्दीन को रिकार्ड मतों से हराया था।