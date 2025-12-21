शिवहर में छात्राओं से बदसलूकी, आरोपी शिक्षक से 24 घंटे में जवाब तलब

जागरण संवाददाता, शिवहर। शिवहर शहर स्थित प्रोजेक्ट गर्ल्स हाईस्कूल में छात्राओं के साथ बदसलूकी और इसके बाद हुए हंगामे के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीएम के आदेश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी चंदन कुमार ने आरोपित शिक्षक से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।

इसी बीच स्कूल के प्रभारी प्राचार्य सह वरीय शिक्षक मो. सेराजुद्दीन ने नगर थाना में हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में रसीदपुर निवासी बिट्टू, सुपर-30 कोचिंग के संचालक राकेश झा, विद्या बुक सेंटर ब्रह्मस्थान के संचालक नंदन गुप्ता, पप्पू जनरल स्टोर्स के संचालक पप्पू कुमार समेत 30 अज्ञात लोगों को नामजद किया गया है। प्रभारी प्राचार्य ने दावा किया है कि पूरी घटना स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में कैद है।

परीक्षा के दौरान मोबाइल पकड़ने से शुरू हुआ विवाद मो. सेराजुद्दीन ने बताया कि विद्यालय के नियमित प्राचार्य दीपक कुमार बीमारी के कारण अवकाश पर हैं और वे वर्तमान में प्रभार संभाल रहे हैं। शुक्रवार को परीक्षा के दौरान दो छात्राओं को मोबाइल का उपयोग करते पकड़ा गया, जिसे वीक्षक ने जब्त कर लिया। इसकी सूचना छात्राओं के अभिभावकों को दी गई, जिसके बाद एक छात्रा के पिता स्कूल पहुंचे थे।

स्कूल में घुसकर हंगामा और तोड़फोड़ का आरोप शनिवार को परीक्षा के दौरान अचानक 20-25 लोग स्कूल परिसर में घुस आए और शिक्षकों के साथ गाली-गलौज व मारपीट करने लगे। आरोप है कि उपद्रवियों ने परीक्षा कक्ष में प्रवेश कर बेंच-डेस्क तोड़े, प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाएं फाड़ दीं, साथ ही छात्राओं को उकसाकर हंगामा कराया।

इसके बाद छात्राओं को लेकर समाहरणालय पहुंचकर भी प्रदर्शन किया गया। शिक्षकों को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। प्रशासन ने मामला कराया शांत जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अनुराग कुमार रवि ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इससे पहले एक छात्रा के अभिभावक की शिकायत पर महिला थाना में शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब शिक्षक पक्ष की ओर से भी हंगामा, तोड़फोड़ और विधि-व्यवस्था भंग करने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।