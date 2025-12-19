घने कोहरे और शीतलहर की गिरफ्त में शिवहर, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

जागरण संवाददाता, शिवहर। Cold Wave Red Alert Bihar: जिले में शुक्रवार को शीतलहर का असर और तेज हो गया। सुबह से ही पूरा इलाका घने कोहरे की गिरफ्त में रहा, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त नजर आया। मौसम के तेवर लगातार तल्ख होते जा रहे हैं और शुक्रवार का दिन इस सीजन के सबसे सर्द दिनों में शामिल रहा।

शुक्रवार की तड़के से ही आसमान में घना कोहरा छाया रहा, जो दोपहर करीब एक बजे तक बना रहा। सीमित समय के लिए सूरज की हल्की किरणें जरूर दिखाई दीं, लेकिन राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। शाम होते-होते एक बार फिर इलाके में कोहरे की चादर फैल गई।

सड़कों पर रेंगते रहे वाहन घने कोहरे के कारण जिले की प्रमुख सड़कों पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मधुबन–शिवहर–सीतामढ़ी राष्ट्रीय राजमार्ग और मुजफ्फरपुर–तरियानी–शिवहर–ढाका राज्य मार्ग सहित अन्य मार्गों पर दृश्यता काफी कम रही। वाहन चालक बेहद धीमी गति से गाड़ियां चलाने को मजबूर दिखे।

बाजारों में सन्नाटा, बस पड़ाव सूने कोहरे और बढ़ती ठंड का असर बाजारों पर भी साफ दिखाई दिया। दुकानों पर ग्राहक कम नजर आए और बस पड़ावों पर भी यात्रियों की संख्या घट गई। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान करीब 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

शीतलहर से जनजीवन प्रभावित लगातार गिरते तापमान, पाला पड़ने और सर्द हवाओं के कारण जिले में ठिठुरन बढ़ गई है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही सर्दी-खांसी, बुखार, जोड़ों के दर्द, पेट संबंधी बीमारियों की शिकायतें भी बढ़ने लगी हैं। पशुओं पर भी ठंड का प्रतिकूल असर देखा जा रहा है।

अगले 72 घंटे और बढ़ेगी ठंड मौसम विभाग ने शिवहर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 72 घंटे तक ठंड का प्रकोप और तेज होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा सकती है। न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई गई है।