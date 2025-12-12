शिवहर इंजीनियरिंग कॉलेज का IBM से MoU, छात्रों के लिए खुलेंगे करियर के नए अवसर

संवाद सहयोगी.पिपराही (शिवहर)।Sheohar Engineering College IBM MoU: गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शिवहर ने आई.बी.एम .सी.एस.आर.बी.ओ.एक्स( IBM-CSRBOX) फाउंडेशन के साथ एक महत्त्वपूर्ण लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग (LOU) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता आईबीएम के प्रतिष्ठित स्किल्स बिल्ड प्रोग्राम के तहत किया गया है, जिसके माध्यम से कॉलेज के छात्रों को नवीनतम तकनीकी कौशल, उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण और करियर विकास के अवसर फ्री में प्रदान किए जाएंगे। यह कार्यक्रम छात्रों को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, मास्टर क्लासेज और जॉब रेडिनेस स्किल्स की ट्रेनिंग उपलब्ध कराएगा।समझौते के अनुसार, आई बी एम सी.एस.आर.बी.ओ.एक्स फाउंडेशन कॉलेज में मास्टरक्लास, प्रशिक्षण सत्र, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, प्रतियोगिताएँ और रोजगार उन्मुख गतिविधियाँ आयोजित करेगा, जबकि कॉलेज छात्रों को सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित करेगा और आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा।

कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर. डॉ केशवेंद्र चौधरी ने इस समझौते को छात्रों के भविष्य के लिए एक बड़ा अवसर बताया। उन्होंने कहा:आईबीएम स्किल्स बिल्ड जैसी वैश्विक संस्था के साथ हमारा यह सहयोग हमारे छात्रों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यह समझौता हमारे विद्यार्थियों के करियर विकास, तकनीकी दक्षता तथा रोजगार की संभावनाओं को अत्यधिक सुदृढ़ करेगा। कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा को और बेहतर बनाने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है। समझौते में Training & Placement Officer की प्रमुख भूमिका‌ इस लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के सफल क्रियान्वयन में कॉलेज के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर , प्रो. रौशन कुमार रवि की विशेष भूमिका रही। यही उनके समन्वय, पहल और सी.एस.आर.बी.ओ.एक्स टीम के साथ सतत संवाद के कारण यह समझौता संभव हो सका। प्रो. रवि कुमार रौशन ने कहा हमारा उद्देश्य छात्रों को उद्योग-उन्मुख कौशल प्रदान करना है, ताकि वे रोजगार बाज़ार की मांगों के अनुरूप खुद को तैयार कर सकें।

आईबीएम स्किल्स बिल्ड के माध्यम से छात्रों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण मिलने जा रहा है, जिससे उनके करियर के नए रास्ते खुलेंगे।कार्यक्रम से छात्रों को होगा यह लाभ आईबीएम विशेषज्ञों द्वारा मास्टर क्लासेज हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सैशन

इंडस्ट्री प्रोजेक्ट ऐंड असाइनमेंटस्किल इवेल्यूएशन एंड कैरियर रेडिनेस शो केस इवेंट्स, कंप्यूशन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कौशल — ए आई , क्लाउड, डाटा, साइबर सिक्युरिटी आदि यह समझौता 1 वर्ष के लिए लागू होगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है।