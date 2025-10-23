शिवहर में दिलचस्प हुआ चुनाव, इस पार्टी के प्रत्याशी ने वापस लिया नामांकन; मैदान में 11 कैंडिडेट

जागरण संवाददाता, शिवहर। विधानसभा चुनाव के लिए जारी प्रक्रिया के तहत गुरुवार को समाज शक्ति पार्टी के प्रत्याशी मधुरेंद्र ने अपना नामांकन वापिस ले लिया। मधुरेंद्र ने अनुमंडल कार्यालय में पहुंचकर एसडीओ सह सहायक निर्वाचन पदाधिकारी को नाम वापसी का पत्र सौंपा। इसके साथ ही शिवहर के मैदान में कुल 11 प्रत्याशी रह गए हैं, जिन्हें गुरुवार को चुनाव चिह्न जारी कर दिया गया।

कुल 15 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। तीन का नामांकन रद हो गया था। शेष बचे 12 में से एक ने नामांकन वापिस ले लिया है। इस तरह अब मैदान में कुल 11 प्रत्याशी रह गए हैं। इनमें जदयू से डॉ. श्वेता गुप्ता, राजद के नवनीत कुमार, जन सुराज से नीरज सिंह, बसपा से पूर्व विधायक मो. शरफुद्दीन, गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक से पुरुषोत्तम कुमार, बज्जिकांचल विकास पार्टी के अमरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी की ममता कुमारी, निर्दलीय अनीष झा, प्रकाश कुमार, संजय संघर्ष सिंह व विजय चंद्र झा शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि शिवहर में 11 नवंबर को मतदान व 14 नवंबर को मतगणना होगी। 16 नवंबर को चुनाव की प्रक्रिया का समापन होगा। शिवहर विधानसभा में मतदान के लिए 199 भवनों में 368 बूथ बनाए गए हैं। पूरे जिले को 56 सेक्टर में बांटा गया है। सभी सेक्टर में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है।

बेलसंड विधानसभा क्षेत्र अेंतर्गत जिले के तरियानी प्रखंड में 79 भवनों में 152 बूथ बनाए गए है। शिवहर विधानसभा क्षेत्र के एक लाख 62 हजार 603 पुरुष, एक लाख 42 हजार 67 महिला व छह थर्ड जेंडर सहित कुल तीन लाख चार हजार 676 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 18 से 19 आयुवर्ग के 7185, 85 प्लस के 1758 व पीडब्ल्यूडी के 4357 मतदाता शामिल है।