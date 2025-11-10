Sheohar News: मतदान को लेकर एसपी ने थामी सुरक्षा की कमान, पदाधिकारियों को किया अलर्ट

जागरण संवाददाता, शिवहर। विधानसभा चुनाव के तहत 11 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशियों का प्रचार अभियान रविवार को समाप्त हो गया। इसके साथ ही एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने सुरक्षा की कमान थाम ली। एसपी ने रविवार की शाम इलाके का ताबड़तोड़ दौरा किया। कई थानों का निरीक्षण किया। वहीं हाइवे से लेकर जिले की सीमाओं का जायजा लिया। इस दौरान मौजूद पुलिस पदाधिकारियों को विधि व्यवस्था व सुरक्षा को लेकर कई निर्देश दिए।

उन्होंने सभी थानाध्यक्ष सहित पुलिस पदाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट व एक्शन मोड में रहने का निर्देश दिया। वहीं कहा कि चेकपोस्ट से एक भी वाहन या एक भी व्यक्ति बगैर जांच के नहीं गुजरना चाहिए। इस दौरान एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को चेताया। कहा कि किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। उन्होंने 11 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर हर छोटी-छोटी गतिविधि पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि मतदान को लेकर शिवहर पुलिस पूरी तरह तैयार है। जिले में स्वच्छ, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान होगा। एसपी ने मतदाताओं से निर्भीक होकर 11 नवंबर को मतदान करने की अपील की। मौके पर कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे।



इधर, 11 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसके तहत पुलिस की टीमें लगातार एक्शन मोड में है। इस क्रम में रविवार को पुलिस और अर्द्धसैनिक बल की अलग-अलग टीमों ने अलग-अलग इलाकों में रूट मार्च किया।