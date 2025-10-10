विधानसभा चुनाव से पहले शिवहर में प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, 6 अलग-अलग जगहों से की 67 लाख की नकदी बरामद

जागरण संवाददाता, शिवहर। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा गठित उड़नदस्ता टीम ने छह अलग-अलग स्थानों पर चलाए गए अभियान के दौरान 67 लाख 06 हजार रुपये बरामद किया है।

वहीं कार व बाइक भी जब्त की है। साथ ही नकदी के साथ पकड़े गए सभी छह लोगों से पूछताछ जारी है, जबकि मामले की जांच के लिए आयकर विभाग को सूचना दी गई है।

आयकर टीम द्वारा मामले की जांच के बाद ही बरामद कैश की सच्चाई का पता चल सकेगा। एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि जिनके पास से कैश बरामद हुआ है उनकी पहचान गोपनीय रखी गई है।

बताया कि आयकर टीम की जांच के बाद के जानकारी दी जाएगी। उधर, एसडीओ अविनाश कुणाल ने बताया कि छह अलग-अलग कार्रवाई के दौरान एफएसटी ने कुल 67 लाख छह हजार रुपये बरामद किया है।

बताया कि जीरोमाइल चौक व नवाब हाईस्कूल के बीच शिवहर सीओ अनामिका कुमारी व इंस्पेक्टर जजा अली सहित पुलिस टीम ने जांच के दौरान कार सहित 62 लाख रुपये जब्त किया है, जबकि पिपराही में धनकौल बांध के पास बाइक की डिक्की से 80 हजार रुपये बरामद किया गया है।