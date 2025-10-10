Language
    विधानसभा चुनाव से पहले शिवहर में प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, 6 अलग-अलग जगहों से की 67 लाख की नकदी बरामद

    By Neeraj Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 10:09 PM (IST)

    शिवहर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, जिला प्रशासन की टीम ने 67 लाख से अधिक रुपये जब्त किए हैं। यह जब्ती छह अलग-अलग स्थानों पर की गई। टीम ने कुछ वाहन भी जब्त किए हैं और मामले की जांच के लिए आयकर विभाग को सूचना दी गई है। अधिकारियों ने लोगों से 50 हजार से अधिक नकद ले जाने पर दस्तावेज रखने की अपील की है।

    जागरण संवाददाता, शिवहर। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा गठित उड़नदस्ता टीम ने छह अलग-अलग स्थानों पर चलाए गए अभियान के दौरान 67 लाख 06 हजार रुपये बरामद किया है। 

    वहीं कार व बाइक भी जब्त की है। साथ ही नकदी के साथ पकड़े गए सभी छह लोगों से पूछताछ जारी है, जबकि मामले की जांच के लिए आयकर विभाग को सूचना दी गई है। 

    आयकर टीम द्वारा मामले की जांच के बाद ही बरामद कैश की सच्चाई का पता चल सकेगा। एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि जिनके पास से कैश बरामद हुआ है उनकी पहचान गोपनीय रखी गई है। 

    बताया कि आयकर टीम की जांच के बाद के जानकारी दी जाएगी। उधर, एसडीओ अविनाश कुणाल ने बताया कि छह अलग-अलग कार्रवाई के दौरान एफएसटी ने कुल 67 लाख छह हजार रुपये बरामद किया है। 

    बताया कि जीरोमाइल चौक व नवाब हाईस्कूल के बीच शिवहर सीओ अनामिका कुमारी व इंस्पेक्टर जजा अली सहित पुलिस टीम ने जांच के दौरान कार सहित 62 लाख रुपये जब्त किया है, जबकि पिपराही में धनकौल बांध के पास बाइक की डिक्की से 80 हजार रुपये बरामद किया गया है। 

    इसके अलावा, श्यामपुर भटहां थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर में एक बाइक की डिक्की से 1.65 लाख, पुरनहिया थाना क्षेत्र के अशोगी से दो अलग -अलग बाइक की डिक्की से एक लाख व 62 हजार, बेदौल बाज से बाइक की डिक्की से 99 हजार रुपये जब्त किए गए है। 

    सभी बरामद नकदी की आयकर विभाग की टीम से जांच कराई जा रही है। एसडीओ अविनाश कुणाल ने आम जनता से विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 50 हजार से अधिक कैश लेकर नहीं चलने की अपील की है। 

    वहीं कहा है कि 50 हजार से अधिक रुपये लेकर चलते है तो उससे संबंधित कागजात साथ लेकर चलें। उधर, विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पर भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी से हड़कंप मच गया है। 

    खासकर कार से 62 लाख की बरामदगी को लेकर प्रशासनिक टीम सकते है।इतनी बड़ी रकम का राजनीतिक कनेक्शन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।