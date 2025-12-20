शिक्षक की बदसलूकी से भड़कीं प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय की छात्राएं, परीक्षा बहिष्कार कर समाहरणालय में दे रही धरना

जागरण संवाददाता, शिवहर। शिक्षक की बदसलूकी से भड़की शहर स्थित प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय छात्राओं ने शनिवार को त्रैमासिक परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। साथ ही स्कूल में जबरदस्त हंगामा किया। वहीं अपने अभिभावकों के साथ समाहरणालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। शिक्षक की बदसलूकी से नाराज छात्राओं ने अभिभावकों के साथ समाहरणालय परिसर पहुंचकर धरना दिया।

जिलाधिकारी प्रतिभा रानी व एसपी शैलेश कुमार सिन्हा के निर्देश पर एसडीओ अविनाश कुणाल, एसडीपीओ सुशील कुमार, डीईओ चंदन कुमार, नगर थानाध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह व महिला थानाध्यक्ष कल्याणी कुमारी सहित पुलिस-प्रशासन की टीम समाहरणालय पहुंचकर छात्राओं व अभिभावकों से घटना की पूरी जानकारी ली।साथ ही मामले की जांच कराने व कार्रवाई का आश्वासन दिया।

शिक्षक की गिरफ्तारी का आश्वासन एसडीओ ने आरोपित शिक्षक की गिरफ्तारी का भी आश्वासन दिया। साथ ही छात्राओं से स्कूल जाकर परीक्षा परीक्षा में जाने का निर्देश दिया। लेकिन छात्राएं व उनके अभिभावक नहीं माने। दो घंटे से छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ समाहरणालय परिसर में धरना पर बैठी है।

स्कूली छात्राओं ने बताया कि स्कूल के एक शिक्षक द्वारा बदसलूकी गई। लेकिन स्कूल के दूसरे शिक्षकों ने उनकी शिकायत नहीं सुनी और नहीं कोई सहयोग किया। उल्टे फटकार लगाकर भगा दिया। लिहाजा मजबूर होकर इंसाफ के लिए वे समाहरणालय पहुंची है।

शिक्षक स्कूल छोड़कर फरार जबकि, प्रदर्शन में शामिल अभिभावकों ने शिक्षा के मंदिर में शिक्षक का छात्राओं के साथ बदसलूकी पर रोष लताया। साथ ही आरोपित शिक्षक की गिरफ्तार की मांग की। इधर, छात्राओं व अभिभावकों के तल्ख तेवर देखकर आरोपित स्कूल छोड़कर फरार हो गया है।