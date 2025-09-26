Language
    Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana: शिवहर की महिलाएं होंगी सशक्त, 58 हजार महिलाओं के खाते में आए 10-10 हजार रुपए

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:07 PM (IST)

    शिवहर में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 58 हजार महिलाओं को 58 करोड़ की राशि मिली। पीएम मोदी द्वारा डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित करने पर महिलाएं खुशी से झूम उठीं। महिलाओं ने सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया और कहा कि इस राशि से वे अपना रोजगार शुरू करेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी।

    शिवहर की महिलाओं ने मनाया आत्मनिर्भरता का जश्न। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, शिवहर। एक बार फिर शिवहर की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता और आर्थिक आजादी का जश्न मनाया। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के खाते में दस-दस हजार की राशि हस्तांतरित किया, महात्मा गांधी नगर भवन में आयोजित पीएम के लाइव टेलीकास्ट को देख रही महिलाएं खुशी से झूम उठी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिलाएं, पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाने लगीं। इस दौरान महिलाओं में जबरदस्त उत्साह, आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी के भाव दिखे। महिलाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दस हजार की यह राशि उनके जीवन में बदलाव लाएगा।

    उन्हें कुछ करने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रियंका कुमारी, रंजू कुमारी, सखी देवी, वीणा कुमारी आदि ने बताया कि इस पैसे से अपना खुद का रोजगार खड़ा करेगी। साथ ही ईमानदारी से काम कर आगे बढ़ेगी।

    इन महिलाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं का मान बढ़ाया है। सीएम की विकास योजनाओं ने महिलाओं को हिम्मत दी है। महिलाएं अब अबला नहीं सबला बन रही है। यह दस हजार रुपये महिलाओं की जिंदगी बदल देगी।

    बताते चलें कि इस योजना के तहत शिवहर जिले की 58 हजार महिलाओं को कुल 58 करोड़ की राशि दी गई है। महात्मा गांधी नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री मोतीलाल प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से राज्य एवं देश के साथ शिवहर जिले के आर्थिक विकास को बल मिलेगा।

    प्रभारी मंत्री ने महिलाओं से इस राशि का सदुपयोग करने की अपील की। जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना राज्य की सभी परिवारों की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दिए जाने की यह योजना है।

    हर समुदाय एवं हर वर्ग के परिवारों की महिलाएं इसका लाभ ले सकती है। उन्होंने बताया है कि अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभिक राशि 10 हजार दी गई है।

    बाद में आकलन कर 2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता का प्रावधान है। पसंद के रोजगार हेतु प्रशिक्षण की भी व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी।

    जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता पर केंद्रित योजना के माध्यम से जिले के आर्थिक विकास को बल मिलेगा।

    उन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण उत्पादन में सहयोग के साथ-साथ महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए गांव से शहरों तक है बाजार भी विकसित किए जाएंगे। इस अवसर पर महिलाओं को पीएम और सीएम का संबोधन भी सुनाया गया।

    कार्यक्रम में जीविका के अलावा अन्य स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद रही। मौके पर उप विकास आयुक्त ब्रजेश कुमार, एडीएम मेधावी, एसडीओ अविनाश कुणाल, डीपीआरओ अनुराग कुमार रवि, जीविका के डीपीएम अभिनव प्रिय सहित पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे।