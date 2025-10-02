शिवहर में माता के जयकारों के बीच देवी दुर्गा को दी गई विदाई, प्रतिमा विसर्जन के लिए निकाली शोभायात्रा

जागरण संवाददाता, शिवहर। जय माता दी के जयघोष के बीच गुरुवार की शाम मां दुर्गा सहित देवी -देवताओं की प्रतिमा विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। शिवहर शहर सहित आसपास की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान सड़क पर आस्था और भक्ति का मंजर दिखा।

भक्ति में डूबे लोग नाचते गाते और माता का जयकारा लगाते दिखे। साथ ही लाठी डंडों का प्रदर्शन करते दिखे। विसर्जन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। जगह-जगह दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल तैनात रहे।

नगर सभापति राजन नंदन सिंह, एसडीओ अविनाश कुणाल, एसडीपीओ सुशील कुमार, बीडीओ मो. राहिल, नगर थानाध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह व पुलिस टीम जीरोमाइल पर तैनात रहे।

पुलिस पदाधिकारी पॉकेट कैमरा के जरिए निगरानी करते रहे। इसके अलावा शोभा यात्रा की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। बताते चले कि शहर की प्रतिमाएं गुरुवार की रात से शुक्रवार की अलसुबह तक विसर्जित की जाएगी। जबकि प्रखंडों की प्रतिमाएं शुक्रवार को विसर्जित होंगी।