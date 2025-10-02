Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिवहर में माता के जयकारों के बीच देवी दुर्गा को दी गई विदाई, प्रतिमा विसर्जन के लिए निकाली शोभायात्रा

    By Neeraj Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 06:04 PM (IST)

    Muzaffarpur News देवी दुर्गा को विदाई देन की रस्में पूरी होने के बाद उन्हें विदाई दी गई। भक्ति में डूबे लोग नाचते गाते और माता का जयकारा लगाते दिखे। साथ ही लाठी डंडों का प्रदर्शन करते दिखे। विसर्जन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। जगह-जगह दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल तैनात रहे।

    prefferd source google
    Hero Image
    शिवहर में विसर्जन के लिए ले जाई जा रही मां की मूर्ति व सड़क पर मौजूद भक्त। जागरण

     जागरण संवाददाता, शिवहर। जय माता दी के जयघोष के बीच गुरुवार की शाम मां दुर्गा सहित देवी -देवताओं की प्रतिमा विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। शिवहर शहर सहित आसपास की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान सड़क पर आस्था और भक्ति का मंजर दिखा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भक्ति में डूबे लोग नाचते गाते और माता का जयकारा लगाते दिखे। साथ ही लाठी डंडों का प्रदर्शन करते दिखे। विसर्जन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। जगह-जगह दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल तैनात रहे।

    नगर सभापति राजन नंदन सिंह, एसडीओ अविनाश कुणाल, एसडीपीओ सुशील कुमार, बीडीओ मो. राहिल, नगर थानाध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह व पुलिस टीम जीरोमाइल पर तैनात रहे।

    पुलिस पदाधिकारी पॉकेट कैमरा के जरिए निगरानी करते रहे। इसके अलावा शोभा यात्रा की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। बताते चले कि शहर की प्रतिमाएं गुरुवार की रात से शुक्रवार की अलसुबह तक विसर्जित की जाएगी। जबकि प्रखंडों की प्रतिमाएं शुक्रवार को विसर्जित होंगी।