Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar News: शिवहर में पैसों का लोभ देकर मतांतरण, डीएम ने दिए जांच का आदेश

    By Neeraj Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:57 AM (IST)

    शिवहर में पैसों का लालच देकर मतांतरण कराने का मामला सामने आया है जहां वार्ड 11 में पांच दलित परिवारों का मतांतरण किया गया। नगर सभापति ने प्रशासन को सूचित किया जिसके बाद जांच टीम गठित की गई है। सूत्रों के अनुसार मिशनरीज सक्रिय हैं और लगभग 50 लोगों का मतांतरण किया गया है। सभापति ने लोगों से मतांतरण न करने और सूचना देने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image
    शिवहर में पैसों का लोभ देकर मतांतरण। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, शिवहर। शिवहर में पैसों का लोभ देकर मतांतरण कराने का एक गंभीर मामला सामने आया है। शहर के वार्ड 11 की दलित बस्ती में पांच परिवारों का मतांतरण किया गया है।

    यह मामला नगर सभापति राजन नंदन सिंह तक पहुंचा, जिन्होंने जिलाधिकारी और एसपी को इसकी जानकारी दी। जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के लिए एक टीम गठित करने का आदेश दिया है।

    सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों से शिवहर में मिशनरीज की टीम सक्रिय है, जिसने पहले भी चार-पांच लोगों का मतांतरण कराया है। अब ये लोग घरों के अंदर कैंप लगाकर, चोरी-छिपे लोगों को पैसे का लालच देकर उनका मतांतरण कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाल ही में वार्ड 11 में पांच परिवारों के मतांतरण की जानकारी मिली है। हालांकि, यह भी माना जा रहा है कि शिवहर में लगभग 50 हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों का मतांतरण किया गया है।

    इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। नगर सभापति राजन नंदन सिंह ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए लोगों से अपील की है कि वे किसी भी कीमत पर चंद पैसों के लिए मतांतरण न करें।

    उन्होंने यह भी कहा कि मतांतरण कराने वालों की सूचना देने की आवश्यकता है, ताकि उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सके। यह स्पष्ट है कि कुछ लोग मिशनरीज के सदस्यों के सक्रिय होने का लाभ उठाकर लोगों को झांसा देकर मतांतरण कराने का प्रयास कर रहे हैं।