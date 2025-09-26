Bihar News: शिवहर में पैसों का लोभ देकर मतांतरण, डीएम ने दिए जांच का आदेश

शिवहर में पैसों का लालच देकर मतांतरण कराने का मामला सामने आया है जहां वार्ड 11 में पांच दलित परिवारों का मतांतरण किया गया। नगर सभापति ने प्रशासन को सूचित किया जिसके बाद जांच टीम गठित की गई है। सूत्रों के अनुसार मिशनरीज सक्रिय हैं और लगभग 50 लोगों का मतांतरण किया गया है। सभापति ने लोगों से मतांतरण न करने और सूचना देने की अपील की है।

संवाद सहयोगी, शिवहर। शिवहर में पैसों का लोभ देकर मतांतरण कराने का एक गंभीर मामला सामने आया है। शहर के वार्ड 11 की दलित बस्ती में पांच परिवारों का मतांतरण किया गया है। यह मामला नगर सभापति राजन नंदन सिंह तक पहुंचा, जिन्होंने जिलाधिकारी और एसपी को इसकी जानकारी दी। जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के लिए एक टीम गठित करने का आदेश दिया है। सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों से शिवहर में मिशनरीज की टीम सक्रिय है, जिसने पहले भी चार-पांच लोगों का मतांतरण कराया है। अब ये लोग घरों के अंदर कैंप लगाकर, चोरी-छिपे लोगों को पैसे का लालच देकर उनका मतांतरण कर रहे हैं।

हाल ही में वार्ड 11 में पांच परिवारों के मतांतरण की जानकारी मिली है। हालांकि, यह भी माना जा रहा है कि शिवहर में लगभग 50 हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों का मतांतरण किया गया है। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। नगर सभापति राजन नंदन सिंह ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए लोगों से अपील की है कि वे किसी भी कीमत पर चंद पैसों के लिए मतांतरण न करें।