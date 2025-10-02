नेपाल के तराई में हो रही बारिश के बाद बागमती में उफान, डीएम ने किया तटबंधों का निरीक्षण
Sheohar News नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद जलस्तर में अब भी तेज वृद्धि हो रही है। इसके चलते तटबंध के किनारे बसे गांवों के लोग डरे हुए हैं। कई स्थानों से कटाव तेज होने की सूचना है।राहत कि बात यह कि जलस्तर अभी लाल निशान 61.28 मीटर से नीचे है। डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने अधिकारियों की टीम के साथ बागमती तटबंध का निरीक्षण किया।
जागरण संवाददता, शिवहर। नेपाल के तराई समेत शिवहर में लगातार दस घंटे तक हुई बारिश के चलते बागमती नदी में उफान आ गया है। जलस्तर में तेज वृद्धि के बाद इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
जलस्तर में अब भी तेज वृद्धि जारी हैं। इसके चलते तटबंध के किनारे बसे गांवों के लोग दहशत में हैं। जबकि कई स्थानों पर कटाव तेज हो गया है। राहत कि बात यह कि जलस्तर अभी लाल निशान 61.28 मीटर से नीचे है।
इसी बीच डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने अधिकारियों की टीम के साथ बागमती तटबंध का निरीक्षण किया। साथ ही नदी के जलस्तर का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों और अभियंताओं को तटबंध और जलस्तर की सतत निगरानी का निर्देश दिया।
डीएम ने पिछले साल जिन जिन स्थानों पर रिसाव और कटाव हुआ था वहां विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बताते चलें कि इस साल बागमती नदी में तीन माह 20 दिन बाद उफान आया है। इसके पहले दस जून को जलस्तर 60 मीटर तक पहुंचा था।
