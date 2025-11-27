शिवहर-मुजफ्फरपुर स्टेट हाइवे पर भीषण हादसा, कार और बाजा ट्रॉली की टक्कर में एक की मौत, तीन जख्मी
शिवहर-मुजफ्फरपुर स्टेट हाइवे पर कार और बाजा ट्रॉली की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। दुर्घटना के बाद हाइवे पर यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जागरण संवाददाता, शिवहर। शिवहर- मुजफ्फरपुर स्टेट हाइवे के विशनपुर वासरपुर पुल के समीप बुधवार की रात बारात से लौट रही वैगन आर कार और बाजा ट्राली की आमने–सामने की टक्कर में एक की मौत हो गई। जबकि कार में सवार तीन अन्य लोग जख्मी हो गए।
घटना में कार व ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। मृतक की पहचान शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी जगन्नाथ राम के पुत्र सूरज राम (35) के रूप में की गई है।
वहीं घायलों में फतेहपुर निवासी वीरेंद्र पासवान के पुत्र राविन कुमार, नारायण राम के पुत्र आशीष कुमार व जय किशुन राम के पुत्र विक्की कुमार शामिल है। तीनों का गंभीर स्थिति में इलाज जारी है।
बारात से लौट रहे थे घर
जानकारी के अनुसार तरियानी प्रखंड के पोझिया गांव से नागेंद्र साह के पुत्र की बारात मुजफ्फरपुर जिले के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के शीतलपट्टी गई थी। देर रात बारात में शामिल लोग पोझिया लौट रहे थे।
लौटने के दौरान कार को फतेहपुर निवासी जगन्नाथ राम के पुत्र सूरज राम चला रहे थे। इस बीच किशनपुर-वासरपुर के पास सामने से आ रहे बाजा ट्राली की टक्कर कार से हो गई। जिसमें कार में सवार सभी चार लोग जख्मी हो गए।
मौत के बाद परिवार में कोहराम
स्थानीय लोगों द्वारा घायलों को इलाज के लिए निकटतम अस्पताल ले जाया गया। लेकिन रास्ते में ही सूरज राम ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद सूरज राम के स्वजनों में कोहराम मच गया है।
इधर, सूचना के बाद मौके पर पहुंची तरियानी थाने की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं बाजा ट्रॉली को जब्त कर लिया है। घटना के बाद बाजा ट्राली का चालक व उसपर सवार लोग फरार हो गए थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।