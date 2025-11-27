फाइलेरिया रोगियों का बनाया जा रहा दिव्यांगता प्रमाण पत्र, किट का भी वितरण

जागरण संवाददाता, शिवहर। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत सोमवार को शिवहर प्रखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ताजपुर में फाइलेरिया से पीड़ित मरीजों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर मरीजों को रुग्णता प्रबंधन और विकलांगता निवारण कीट का वितरण किया गया, जिससे वे घर पर ही अपने घावों और पैरों की बेहतर देखभाल कर सकें। कार्यशाला की अध्यक्षता चिकित्सा पदाधिकारी डा. विक्की कुमार ने की।

कार्यक्रम में फाइलेरिया मरीजों को हाथी पांव की नियमित सफाई, सूजन कम करने के उपाय, और संक्रमण से बचाव की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि समय पर देखभाल से इस बीमारी के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।



डॉ. विक्की ने कहा कि फाइलेरिया एक गंभीर लेकिन रोकथाम योग्य बीमारी है। मरीजों को लगातार साफ-सफाई और उपचार की आवश्यकता होती है। एमएमडीपी किट उनके लिए बहुत सहायक साबित होगी।



भीबीडीएस मनोज कुमार ने किट में मौजूद सामग्री जैसे साबुन, टावेल, एंटीसेप्टिक व अन्य उपकरणों के उपयोग की विधि करके दिखाया व मरीजों को समझाई गई। इसमें ग्रामीण चिकित्सक की भी अहम भूमिका रही। इस दौरान कुल 15 मरीज को एमएमडीपी कीट दिया गया।



वही पीरामल स्वास्थ्य कार्यक्रम पदाधिकारी संचारी रोग नवीन मिश्रा ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य मरीजों को आत्मनिर्भर बनाना और बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना था।