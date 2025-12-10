Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार का एक अनूठा जिला जहां खेती से खेल तक महिलाओं का बोलबाला, हर मोर्चे पर कमाल

    By Neeraj Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:39 PM (IST)

    Bihar women success stories: बिहार के शिवहर जिले में नारी सशक्तिकरण का अनूठा उदाहरण देखने को मिल रहा है, जहाँ खेती से लेकर खेल तक, हर क्षेत्र में महिल ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    women leadership rural Bihar: सांसद लवली आनंद, विधायक डॉ: श्वेता गुप्ता व डीएम प्रतिभा रानी। फाइल फोटो

    नीरज, शिवहर। Bihar women empowerment: खेती से खेल या फिर लोकसभा से विधानसभा, यहां महिलाएं ही चेहरा हैं। राज्य के सबसे छोटे जिले शिवहर में प्रतिभा रानी को जिलाधिकारी बनाया गया है। वह जिले की पहली महिला जिलाधिकारी हैं।

    इस विधानसभा चुनाव में डा. श्वेता गुप्ता पहली महिला विधायक चुनी गई थीं। इससे पहले लवली आनंद सांसद व रेखा कुमारी विधान पार्षद चुनी गई थीं। विभिन्न विभागों में जिला खेल पदाधिकारी सह डीटीओ दीक्षा भगत, जिला कृषि पदाधिकारी प्रीति कुमारी, कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी डा. अनुराधा कुमारी रंजन हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं नगर कार्यपालक पदाधिकारी नीलम श्वेता, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी श्वेता सुमन, डीपीओ आइसीडीएस किसलय शर्मा, जिला कल्याण पदाधिकारी रंजना कुमारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सुनीता सोनू, सहायक निदेशक दिव्यांगजन शुभांगी सिंह, शिवहर सीओ अनामिका कुमारी, पुरनहिया सीओ पल्लवी कुमारी हैं।

    राजस्व विभाग में शानदार काम

    दूसरी ओर डुमरी कटसरी सीओ मोना कुमारी, पिपराही सीओ तरूलता व शिवहर राजस्व पदाधिकारी पल्लवी ठाकुर, निधि झा, आइसीटीसी काउंसलर केबीसी फेम मधुबाला, उद्यान वैज्ञानिक डा. संचिता घोष, डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान नेहा रानी, तरियानी बीईओ अरुणा कुमारी, शिवहर एमओ खुशबू पूरम, आत्मा की उपनिदेशक शिखा आनंद हैं।

    जिला कृषि विपणन पदाधिकारी सुमन प्रिया, सहायक निदेशक शष्य सगुफ्ता यासमीन, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर पुल निगम रूबी रानी, डीपीओ हेल्थ मुक्ता भारती महिला थानाध्यक्ष कल्याणी कुमारी है।

    प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रधान न्यायाधीश जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नंदिनी सुमन, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा शर्मा, सिविल जज शांभवी शंकर तैनात है।

    इसके अलावा चिकित्सक, पशु चिकित्सक, महिला दारोगा, महिला सिपाही, जीविका, बैंक, जल संसाधन विभाग, पीएचईडी व स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में महिलाएं तैनात है।

    राजनीति में भी पीछे नहीं 

    शिक्षिका व अधिवक्ता के पद भी महिलाओं की अच्छी भागीदारी है। राजनीति में भी महिलाएं सक्रिय है। एमपी, एएमएलए व एमएलसी के अलावा 26 मुखिया, एक प्रखंड प्रमुख, दो जिला पार्षद सहित 300 से अधिक पंचायत प्रतिनिधि महिलाएं है।कांग्रेस की जिलाध्यक्ष नूरी बेगम, भाजपा की उपाध्यक्ष डा. नूतन सिंह सहित बड़ी संख्या में महिलाएं राजनीति में सक्रिय है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भगवान शिव की स्थली पर नारी शक्ति की धूम है।

    बेहतर काम कर रहीं महिला अधिकारी

    महिला अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी के साथ निर्वहन कर रही हैं। वह पुरुष अधिकारियों के मुकाबले कार्यों के प्रति अधिक जिम्मेदार होती हैं। डीटीओ दीक्षा भगत आफिस के अलावा लगातार वाहन जांच करती और लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करती दिख रही हैं।दीक्षा जिला खेल पदाधिकारी के प्रभार में भी हैं। उन्होंने 15 दिनों में 20 पंचायत स्तरीय खेल के मैदान का निर्माण कराया था।

    डीपीओ आईसीडीएस किशलय शर्मा के निर्देशन में आंगनबाड़ी केंद्रों की तस्वीर बदली। संपन्न विधानसभा चुनाव में उन्हें स्वीप कोषांग का नोडल अधिकारी बनाया गया था। उसमें प्रदर्शन बेहतर रहा। जिले में मतदान का नया रिकार्ड बना।

    किसानों का कर रहीं भला

    जिला कृषि अधिकारी प्रीति कुमारी व कृषि विज्ञान केंद्र की प्रधान वैज्ञानिक अनुराधा रंजन कुमारी ने महिलाओं को किसान बनाने में सफलता पाई। सहायक निदेशक दिव्यांगजन शुभांगी सिंह दिव्यांगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है।

    सामाजिक कार्यकर्ता मुकुंद प्रकाश मिश्रा बताते है कि महिलाएं त्याग और समर्पण की प्रतीक रही है। वह जिम्मेदारी के साथ समर्पित भाव से काम करती है। कहा कि नए जिलाधिकारी से शिवहर की जनता को नई उम्मीद है।



    एक वह भी दौर था जब महिलाओं के लिए घर की देहरी पार करना मुश्किल था। उन पर काफी बंदिशें थी। लेकिन जब पहली बार नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने तो सबसे पहले उन्होंने नारी सशक्तीकरण के लिए काम करना शुरू किया। 20 साल में तस्वीर बदल गई है। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था व बिहार पुलिस की नौकरी में महिलाओं को आरक्षण दिया। प्राथमिक स्कूल से लेकर उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना की। बेटियां शिक्षित होती गई और प्रशासनिक पद तक पहुंची। आज महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। सीएम नीतीश कुमार के नारी सशक्तीकरण का प्रयास अब धरातल पर उतरता दिख रहा है। यह बेहद खुशी की बात है कि मेरे क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है।

    -

    डाॅ. श्वेता गुप्ता, विधायक, शिवहर