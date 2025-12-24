Language
    बिहार में दिखेगी 'बाबा विश्वनाथ धाम' की झलक, दशकों पुराना सपना होगा साकार

    By Neeraj Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 12:54 PM (IST)

    Kashi Vishwanath Style Temple:शिवहर में बाबा भुवनेश्वरनाथ महादेव मंदिर देकुली धाम का पर्यटक स्थल के रूप में विकास का दशकों पुराना सपना साकार होगा। सीए ...और पढ़ें

    Bihar Religious Tourism: देकुली धाम बनेगा पर्यटन का स्थल, सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, शिवहर। Dekuli Dham Shivhar: बिहार में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित किए गए बाबा भुवनेश्वरनाथ महादेव मंदिर, देकुली धाम का दशकों पुराना सपना अब साकार होने जा रहा है।
    सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 27 दिसंबर को शिवहर दौरे के दौरान देकुली धाम के जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही यह स्थल राज्य के प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्रों में शामिल हो जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    त्रेताकालीन मान्यता से जुड़े देकुली धाम को बिहार राज्य पर्यटन विभाग ने 11.98 करोड़ रुपये की लागत से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर नया स्वरूप दिया है। वहीं, मंदिर परिसर स्थित सरोवर के निर्माण व सौंदर्यीकरण के लिए 4.39 करोड़ रुपये की योजना भी स्वीकृत की गई है।

    13 दिसंबर 2023 को हुआ था शिलान्यास

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 दिसंबर 2023 को देकुली धाम पहुंचकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास किया था। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ। परियोजना मई 2025 तक पूरी होनी थी, लेकिन निर्माण एजेंसियों ने छह माह की अतिरिक्त अवधि ली है। अब 31 दिसंबर तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया है।

    मुख्य मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जबकि सरोवर और मार्केट कॉम्प्लेक्स का कार्य अभी अधूरा है। सरोवर में गंदगी की स्थिति भी बनी हुई है, जिसे लेकर प्रशासन गंभीर है।

    दशकों के प्रयास के बाद मिली सफलता

    देकुली धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास दशकों से चल रहा था। इस दौरान मामला कोलकाता हाईकोर्ट से लेकर पटना हाईकोर्ट तक लंबित रहा। वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री के मुख्य परामर्शी एवं पूर्व मुख्य सचिव दीपक कुमार ने अपनी पत्नी के साथ देकुली धाम पहुंचकर दर्शन किए, जिसके बाद इस परियोजना को गति मिली। इसके बाद मंदिर का निबंधन बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड में कराया गया और पर्यटन विभाग ने डीपीआर तैयार की।

    सीएम के दौरे से पहले प्रशासन अलर्ट

    मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने देकुली धाम पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने 25 दिसंबर तक हर हाल में शेष कार्य पूर्ण कराने और सरोवर की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निर्माण एजेंसियों को युद्ध स्तर पर काम पूरा करने को कहा गया है।

    निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुणाल, विशेष कार्य पदाधिकारी संदीप कुमार और पिपराही बीडीओ आदित्य सौरभ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

    विकास योजनाओं की सौगात भी संभव

    सीएम के संभावित दौरे के दौरान देकुली धाम के साथ-साथ कमलेश्वरिनंदन सिंह बस पड़ाव, कई सड़कों का उद्घाटन और शिवहर-तरियानी स्टेट हाईवे चौड़ीकरण, बेलवाघाट-तरियानी-छपरा तटबंध सड़क, बियाडा व मेडिकल कॉलेज समेत करोड़ों रुपये की योजनाओं का शिलान्यास भी संभावित है। इसे लेकर जिले में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है और आम लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।