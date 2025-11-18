Bihar Election Result: चेतन आनंद से लेकर अमित कुमार तक, शिवहर विधानसभा से जुड़े चार नेता बने विधायक

जागरण संवाददाता, शिवहर। विधानसभा चुनाव में शिवहर से पहली बार डा. श्वेता के रूप में महिला विधायक मिली है। इसके अलावा शिवहर से जुड़े तीन अन्य लोग भी विधायक चुने गए है। बेलसंड विधानसभा सीट से लोजपा रामविलास के अमित कुमार रानू विधायक चुने गए है। शिवहर जिले के तरियानी में रानू का ससुराल है।

वहीं शहर में आवास है। सीतामढ़ी जिले के रीगा से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतने वाले वैद्यनाथ प्रसाद शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड के माधोपुर सुल्तानपुर के रहने वाले है। उन्होंने माधोपुर सुल्तानपुर पंचायत के मुखिया के रूप में सियासी सफर शुरू किया था। वह सीतामढ़ी से विधान पार्षद भी रहे।

सीतामढ़ी से कई बार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे थे। हालांकि वह रीगा से भाजपा की टिकट पर पहली बार विधायक बने है। उधर, शिवहर से वर्ष 2020 में विधायक चुने गए चेतन आनंद इस बार औरंगाबाद के नवीनगर से विधायक चुने गए है। उनकी मां लवली आनंद शिवहर की सांसद है।

उधर, शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड के माधोपुर छाता निवासी तेज प्रताप की जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी विकास कृष्ण उर्फ कविजी व शिवहर निवासी सह शिवहर तथा के बेलसंड के विधायक रहे संजय कुमार गुप्ता बेलसंड सीट से चुनाव हार गए। बेलसंड सीट से जिले की तरियानी छपरा की मुखिया अर्पणा सिंह भी चुनाव हार गई।

शिवहर के चर्चित चेहरों में दो बार विधायक रहे मो. शरफुद्दीन जहां बसपा की टिकट पर शिवहर से चुनाव हार गए वहीं बेलसंड से बसपा के टिकट पर पूर्व विधायक सुनीता सिंह चौहान के पति राणा रणधीर सिंह चौहान को भी हार का सामना करना पड़ा। शिवहर से पहली बार मैदान में उतरे पंडित रघुनाथ झा के पौत्र नवनीत कुमार को करारी हार का सामना करना पड़ा।