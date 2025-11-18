Language
    Bihar Election Result: चेतन आनंद से लेकर अमित कुमार तक, शिवहर विधानसभा से जुड़े चार नेता बने विधायक

    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:21 PM (IST)

    बिहार चुनाव में शिवहर क्षेत्र से जुड़े चेतन आनंद और अमित कुमार समेत चार नेताओं ने विधायक पद पर जीत दर्ज की है। चेतन आनंद और अमित कुमार की जीत से क्षेत्र में उत्साह है। इन नेताओं का निर्वाचन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहने की उम्मीद है।

    बिहार विधानसभा पहुंचे शिवहर के चार विधायक

    जागरण संवाददाता, शिवहर। विधानसभा चुनाव में शिवहर से पहली बार डा. श्वेता के रूप में महिला विधायक मिली है। इसके अलावा शिवहर से जुड़े तीन अन्य लोग भी विधायक चुने गए है। बेलसंड विधानसभा सीट से लोजपा रामविलास के अमित कुमार रानू विधायक चुने गए है। शिवहर जिले के तरियानी में रानू का ससुराल है।

    वहीं शहर में आवास है। सीतामढ़ी जिले के रीगा से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतने वाले वैद्यनाथ प्रसाद शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड के माधोपुर सुल्तानपुर के रहने वाले है। उन्होंने माधोपुर सुल्तानपुर पंचायत के मुखिया के रूप में सियासी सफर शुरू किया था। वह सीतामढ़ी से विधान पार्षद भी रहे।

    सीतामढ़ी से कई बार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे थे। हालांकि वह रीगा से भाजपा की टिकट पर पहली बार विधायक बने है। उधर, शिवहर से वर्ष 2020 में विधायक चुने गए चेतन आनंद इस बार औरंगाबाद के नवीनगर से विधायक चुने गए है। उनकी मां लवली आनंद शिवहर की सांसद है।

    उधर, शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड के माधोपुर छाता निवासी तेज प्रताप की जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी विकास कृष्ण उर्फ कविजी व शिवहर निवासी सह शिवहर तथा के बेलसंड के विधायक रहे संजय कुमार गुप्ता बेलसंड सीट से चुनाव हार गए। बेलसंड सीट से जिले की तरियानी छपरा की मुखिया अर्पणा सिंह भी चुनाव हार गई।

    शिवहर के चर्चित चेहरों में दो बार विधायक रहे मो. शरफुद्दीन जहां बसपा की टिकट पर शिवहर से चुनाव हार गए वहीं बेलसंड से बसपा के टिकट पर पूर्व विधायक सुनीता सिंह चौहान के पति राणा रणधीर सिंह चौहान को भी हार का सामना करना पड़ा। शिवहर से पहली बार मैदान में उतरे पंडित रघुनाथ झा के पौत्र नवनीत कुमार को करारी हार का सामना करना पड़ा।

    • शिवहर से जदयू की डा. श्वेता और बेलसंड से लोजपा आर के अमित कुमार रानू जीते। अमित कुमार रानू का तरियानी में हैं ससुराल, शिवहर शहर में हैं आवास
    • सीतामढ़ी के रीगा से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतने वाले वैद्यनाथ प्रसाद शिवहर जिले के माधोपुर सुल्तानपुर के रहने वाले हैं।
    • माधोपुर सुल्तानपुर के मुखिया के रूप में वैद्यनाथ प्रसाद ने शुरू किया था सियासी सफर, विधान पार्षद भी रहे, सीतामढ़ी से कई बार विधानसभा चुनाव में आजमा चुके है किस्मत
    • शिवहर के विधायक चेतन आनंद ने औरंगाबाद के नवनीनगर से की हैं जीत दर्ज