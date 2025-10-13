Bihar Election candidate list 2025: शिवहर सीट से नीरज सिंह होंगे जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी

जागरण संवाददाता, शिवहर। Jan Suraj Party candidate list for Bihar election 2025 / Bihar Chunav 2025, Jan Suraj Party candidate list: जन सुराज पार्टी ने शिवहर विधानसभा सीट से सामाजिक कार्यकर्ता सह उद्योगपति नीरज सिंह को प्रत्याशी बनाया है।

नीरज सिंह शिवहर शहर से सटे मथुरापुर कहतरबा के रहने वाले हैं। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी को उन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया है। चिमनी सहित सड़क निर्माण से संबंधित सामग्री का उन्होंने उद्योग लगाया है।

उन्होंने नीरज सिंह फाउंडेशन की स्थापना कर रखी है। इस संगठन के माध्यम से वह समाज सेवा कर रहे हैं। नीरज सिंह ने आधा दर्जन दावेदारों को मात देकर टिकट पाने में सफलता पाई है।