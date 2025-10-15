Bihar Election 2025: शिवहर से चेतन आनंद का टिकट कटा, BJP-JDU में शुरू हुई दावेदारी की जंग
बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल है। शिवहर सीट पर चेतन आनंद का टिकट कटने के बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच दावेदारी की जंग शुरू हो गई है। दोनों पार्टियां टिकट के लिए जोर-आजमाइश कर रही हैं। बीजेपी अपने पुराने दावे को पेश कर रही है, जबकि जेडीयू आनंद मोहन के पार्टी में होने का हवाला दे रही है।
नीरज,शिवहर। चेतन आनंद का शिवहर से पत्ता कट गया है। उन्हें औरंगाबाद की नवीनगर सीट दी गई है, लेकिन खाली सीट के लिए भी किसी अन्य का टिकट कन्फर्म नहीं हो पाया है। हालांकि अब तक इसका आधिकारिक एलान नहीं हो सका है। इसलिए इस सीट पर सस्पेंस बरकरार है।
पर्दे के भीतर से खेल जारी है। प्रेशर पालिटिक्स का दौर चल रहा है। चेतन के करीबी इसे मानने को तैयार नहीं। चेतन का टिकट कटने पर पूर्व विधायक मो. शरफुद्दीन जश्न मना रहे, लेकिन इस बार उनकी राह में भाजपा बाधक बनी है।
पटना से दिल्ली तक चर्चा
शिवहर की सीट की चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक है। भाजपाई लोकसभा में सीट की कुर्बानी का हवाला देकर शिवहर विधानसभा सीट मांग रहे हैं। यह बात दिल्ली तक पहुंच गई है।
पटना में भी भाजपा के नेता इस पर मंथन कर रहे। आईएनडीआईए में भी टिकट की टकटकी लगी है। राजद में दावेदारों की लंबी कतार है, जबकि कांग्रेस भी इस सीट पर नजर बनाए हुए है।
सीट नहीं छोड़ेगी जदयू
शिवहर की सियासत में उबाल है। प्रत्याशी से लेकर समर्थक तक सीट को लेकर दावे कर रहे। चेतन आनंद के परफॉर्मेंस और परिवारवाद के दाग से मुक्ति के लिए जदयू द्वारा टिकट काटे जाने की चर्चा है, लेकिन सीट छोड़े जाने की चर्चा नहीं है।
जदयू खेमे में मो. शरफुद्दीन को प्रत्याशी बनाए जाने की भी चर्चा है। लेकिन अब तक न तो आधिकारिक एलान हुआ है न सिंबल मिला है। उधर, भाजपा खेमे में सीट भाजपा को मिलने की चर्चा है।
पूर्व विधायक ठाकुर रत्नाकर राणा व महिला कोटे से टिकट की दावेदार डॉ. नूतन सिंह पटना में जमे हैं। राजद ने भी अब तक प्रत्याशियों का एलान नहीं किया है। कांग्रेस राजद के साथ सीट शेयरिंग में शिवहर के लिए संभावना तलाश रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।