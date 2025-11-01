Language
    Bihar Election 2025: शिवहर में 213 गिरफ्तार, 30 अपराधी किए गए जिलाबदर

    By Neeraj Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 07:40 AM (IST)

    शिवहर में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कार्रवाई जारी है। 213 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। अवैध धन, शराब और गांजा भी जब्त किया गया है। कई लोगों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं और जिलाबदर की कार्रवाई भी की गई है। आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है।

    बिहार चुनाव के बीच पुलिस का एक्शन

    जागरण संवाददाता, शिवहर। विधानसभा चुनाव के तहत स्वच्छ, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए एसपी शैलेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में शिवहर पुलिस एक्शन मोड में हैं। पुलिस की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं।

    13 अक्टूबर से अबतक कुल 213 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं छह हथियार, सात कारतूस व दो मैगजीन बरामद किया गया है। इसकी जानकारी शुक्रवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता में एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने दी।

    एसपी ने बताया कि अवैध धन के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान कुल 88 लाख 74 हजार 599 रुपये नकदी जब्त किए गए है। 922 लीटर शराब व 3.415 ग्राम गांजा बरामद किया गया है।

    एसपी ने बताया कि शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए कुल 3841 के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इनमें 1939 से बांड भरवाया जा चुका है। वहीं 134 गैर जमानती वारंट का निष्पादन किया गया है।

    एसपी ने बताया कि जिले में कुल 832 लाइसेंसी हथियार है। इसमें 452 हथियार जमा करा लिए गए है। वहीं 112 लोगों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। साथ ही 37 हथियारों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

    एसपी ने बताया कि सीसीए-3 के तहत 45 के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव है। इनमें 30 के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की गई है। वहीं सीसीए-12 के तहत तीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्ताव है।

    एसपी ने बताया कि जिले में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के कुल चार मामले दर्ज किए गए है।

    एसपी श्री सिन्हा ने बताया कि शिवहर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। 24 घंटे चेकपोस्ट पर जांच की जा रही है। जिले की सीमा की दिन-रात निगरानी की जा रही है। मतदान में गड़बड़ी पैदा करने वाले उपद्रवी तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। कैश, क्राइम और वाइन बरामदगी के लिए छापेमारी जारी है।

    एसपी ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। सभी बूथों पर सीएपीएफ की तैनाती होगी। चुनाव में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एसपी ने कहा कि लोग भयमुक्त होकर मतदान करें।
    मौके पर एसडीपीओ सुशील कुमार मौजूद रहे।