    सीता मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा के दिन होगा अयोध्या वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ, शिवहर में अमित शाह का बड़ा वादा

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 02:40 PM (IST)

    शिवहर में अमित शाह ने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि 14 नवंबर को उनका सफाया हो जाएगा। उन्होंने एनडीए की एकता पर जोर दिया और सीतामढ़ी-अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने का वादा किया। शाह ने राहुल गांधी पर छठ का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि एनडीए सरकार ने यूपीए से ज्यादा धन बिहार को दिया है।

    अमित शाह का बड़ा वादा

    डिजिटल डेस्क, शिवहर। महागठबंधन पर निशाना साधते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री ने सोमवार को जोर देकर कहा कि 14 नवंबर को बिहार चुनाव में विपक्षी गठबंधन का "सफाया" हो जाएगा, जिससे उनके नेतृत्व और नीति निर्धारण में स्पष्टता की कमी उजागर होती है। शाह ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एकता पर जोर दिया और गठबंधन की तुलना महाभारत के पांच पांडवों से की।

    "14 नवंबर को राहुल और लालू की पार्टियों का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। यहां एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन के पास न तो कोई नेता है और न ही कोई स्पष्ट नीति। उन्हें यह भी नहीं पता कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ रहा है। इस बीच, एनडीए की सभी पांच पार्टियां पांडवों की तरह एकजुट होकर, बिहार की सभी 243 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ रही हैं," शाह ने शिवहर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा।

    अयोध्या को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी

    शाह ने सीतामढ़ी मंदिर के पुनर्विकास परियोजना पर प्रकाश डाला और बताया कि मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के दिन ही सीतामढ़ी और अयोध्या को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी।

    शाह ने कहा, "जिस दिन सीतामढ़ी में देवी सीता के मंदिर का प्राण-प्रतिष्ठा समारोह होगा, उसी दिन हम सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए वंदे भारत ट्रेन का भी शुभारंभ करेंगे। अयोध्या आने वाले लोग सीतामढ़ी भी जाएंगे और इससे बिहार के पर्यटन को बहुत लाभ होगा।"

    अमित शाह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छठ पर्व का अपमान करने का भी आरोप लगाया और कहा कि जब भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया है, उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है।

    राहुल गांधी ने छठी मैया का अपमान किया

    शाह ने कहा, "राहुल गांधी ने अभी-अभी छठी मैया का अपमान किया है। राहुल गांधी, मोदी जी का अपमान करके आपने छठी मैया का अपमान किया है। जब-जब आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, जनता ने आपको हराकर जवाब दिया है। इस बार मोदी जी के साथ-साथ आपने भी छठी मैया का अपमान किया है। आने वाले चुनावों में सीतामढ़ी की जनता को यह याद रखना चाहिए।" 

    शाह ने आगे दावा किया कि यूपीए सरकार के दौरान 10 साल में बिहार को केवल 2 लाख 80 हज़ार करोड़ रुपये दिए गए थे, जबकि एनडीए सरकार के 11 साल के कार्यकाल में यह राशि बढ़कर 18 लाख 70 हजार करोड़ हो गई है। 

    उन्होंने कहा, "जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब उन 10 सालों में बिहार को केवल 2 लाख 80 हज़ार करोड़ रुपये दिए गए थे। जबकि मोदी सरकार के 10 सालों में बिहार को 18 लाख 70 हज़ार करोड़ रुपये दिए गए।"

    समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ