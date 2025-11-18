आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे हादसे में शिवहर के 4 साल के बच्चे की मौत, गांव में पसरा सन्नाटा

संवाद सहयोगी, शिवहर/तरियानी। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के बिल्हौर के अरौल कट के पास मंगलवार की अल सुबह यात्री बस पलटने से हुए हादसे में शिवहर के एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में बच्चे की मां गंभीर रूप से जख्मी हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतक की पहचान शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव निवासी अजय चौधरी के चार वर्षीय पुत्र अनुराग कुमार के रूप में की गई है। जबकि हादसे में अजय चौधरी की पत्नी गुड्डी देवी बुरी तरह जख्मी हुई है। उसका एक हाथ-पांव और सीने की हड्डी टूट गई है।

दो बेटियों को भी चोटें आई घटना में अजय व उनकी की दो बेटियों को भी चोटें आई है। हालांकि तीनों सुरक्षित है। घटना की खबर सोनबरसा गांव पहुंचते ही स्वजन समेत पड़ोसियों में मातम पसर गया है। घर पर अकेली रह रही अजय की मां मृशन देवी बदहवास है। वह बार-बार पोते को याद कर रही है।

ग्रामीणों के अनुसार गांव में घटना की सूचना दोपहर बाद मिली। जबकि घटना की सूचना के बाद दिल्ली में रह रहे अजय के पिता व दो भाई बिल्हौर स्थित अस्पताल पहुंच गए है। दिल्ली में काम करता है परिवार बताया गया है कि तरियानी थाना के सोनबरसा निवासी सौखी चौधरी और उनके तीन पुत्र अपनी पत्नी व बच्चों के साथ वर्षों से दिल्ली में रहते आ रहे है। सभी अलग-अलग इलाकों में निजी कंपनी व गोदामों में काम करते है।

गांव में सौखी चौधरी की पत्नी मृशन देवी अकेली रहती है। सौखी चौधरी के सबसे छोटे पुत्र अजय चौधरी मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की में अपने रिश्तेदार के घर शादी समारोह में भाग लेने के लिए बस से रवाना हुए थे।