जनसेवा एक्सप्रेस की छत पर चढ़ा युवक, 25 हजार वोल्ट के तार की चपेट में आकर झुलसा

संवाद सूत्र, एकमा (सारण)। पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा–सिवान रेलखंड स्थित एकमा स्टेशन पर बुधवार की सुबह बड़ा हादसा होते-होते टल गया। जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन के छत पर चढ़े एक युवक को ऊपर से गुजर रहे 25 हजार वोल्ट के ओएचई (बिजली) तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेन सिवान की दिशा से एकमा स्टेशन पर पहुंच रही थी। इस दौरान एक अज्ञात युवक पागल अवस्था में ट्रेन की छत पर चढ़ गया। आरपीएफ और जीआरपी कर्मियों ने कई बार मना किया, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी।

गंभीर रूप से घायल जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म पर रुकी, युवक ने ऊपर झुक कर बिजली के तार को छू लिया। तेज धमाके के साथ ही वह नीचे गिर पड़ा और छटपटाने लगा। यात्रियों ने उसे मृत समझ लिया, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल था।