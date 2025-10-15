Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जनसेवा एक्सप्रेस की छत पर चढ़ा युवक, 25 हजार वोल्ट के तार की चपेट में आकर झुलसा

    By Motichand Prasad Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:56 PM (IST)

    सारण के एकमा स्टेशन पर जनसेवा एक्सप्रेस की छत पर चढ़े एक युवक को बिजली के तार से करंट लग गया। युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरपीएफ और जीआरपी कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की थी, पर उसने उनकी बात नहीं मानी। घायल युवक की पहचान भदेव मुखिया के रूप में हुई है, और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जनसेवा एक्सप्रेस की छत पर चढ़ा युवक


    संवाद सूत्र, एकमा (सारण)। पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा–सिवान रेलखंड स्थित एकमा स्टेशन पर बुधवार की सुबह बड़ा हादसा होते-होते टल गया। जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन के छत पर चढ़े एक युवक को ऊपर से गुजर रहे 25 हजार वोल्ट के ओएचई (बिजली) तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेन सिवान की दिशा से एकमा स्टेशन पर पहुंच रही थी। इस दौरान एक अज्ञात युवक पागल अवस्था में ट्रेन की छत पर चढ़ गया। आरपीएफ और जीआरपी कर्मियों ने कई बार मना किया, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। 

    गंभीर रूप से घायल 

    जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म पर रुकी, युवक ने ऊपर झुक कर बिजली के तार को छू लिया। तेज धमाके के साथ ही वह नीचे गिर पड़ा और छटपटाने लगा। यात्रियों ने उसे मृत समझ लिया, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल था।

    आरपीएफ हेड कांस्टेबल सुनील कुमार, सत्यप्रकाश सिंह और जीआरपी के जवान विजय कुमार साह ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवक को तत्काल एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। 

    वहां मौजूद चिकित्सक डॉ. कौशलेंद्र कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति नाजुक देखते हुए छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया।

    पुलिस पूछताछ में घायल युवक ने अपना नाम भदेव मुखिया, पिता ननकेर मुखिया, निवासी ननकी बरहरवा थाना ढाका, जिला मोतीहारी बताया। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। 

    इस घटना के बाद स्टेशन परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया था। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे ट्रेन की छत पर न चढ़ें और सुरक्षा नियमों का पालन करें।