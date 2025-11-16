Language
    सारण में सोशल मीडिया पर पुलिस को चुनौती देने वाला युवक गिरफ्तार, पिस्टल और कारतूस बरामद

    By Raju Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:52 PM (IST)

    सारण में पुलिस को सोशल मीडिया पर चुनौती देने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवक के आपराधिक संबंधों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

    सोशल मीडिया पर पुलिस को चुनौती देने वाला युवक पिस्टल के साथ गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, बनियापुर (सारण)। इंटरनेट मीडिया पर लगातार पुलिस को चुनौती देने वाले युवक को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रविवार को सदर एसडीपीओ रामपुर सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पिछले कई दिनों से फेसबुक पर रील बनाकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहा था।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लगातार उसकी निगरानी कर रही थी और उसे संदिग्ध अवस्था में बनियापुर थाना क्षेत्र के पास से पकड़ा गया।
    तलाशी के दौरान युवक के पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ।

    गिरफ्तार युवक की पहचान मुस्लिमपुर गांव निवासी रामबाबू यादव के पुत्र संजीत कुमार के रूप में की गई है। एसडीपीओ ने बताया कि युवक द्वारा बनाई गई रीलों से यह संकेत मिलता है कि उसके संबंध शराब और बालू माफिया से जुड़े हो सकते हैं।

    इसी आधार पर पुलिस अन्य थानों में भी उसके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। देर रात उसके ठिकाने पर छापेमारी कर अतिरिक्त सुरागों की तलाश भी की गई है।

    प्रेस वार्ता के दौरान एसडीपीओ ने स्पष्ट कहा कि इंटरनेट मीडिया पर हथियार दिखाना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि समाज में भय और अराजकता फैलाने की कोशिश भी है। ऐसे मामलों में पुलिस की ओर से जीरो टालरेंस नीति अपनाई जाएगी।

    साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी को हथियार कहां से मिला और उसके साथ जुड़े अन्य लोग कौन हैं।उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे इंटरनेट मीडिया पर किसी भी संदिग्ध वीडियो या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

    एसडीपीओ ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने इस गिरफ्तारी को सोशल मीडिया के दुरुपयोग और अपराध प्रवृत्ति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है।