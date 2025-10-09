सारण के दाउदपुर में 1500 रुपये के विवाद में महिला की हत्या, आरोपित गिरफ्तार
बिहार के सारण जिले के दाउदपुर में 1500 रुपये के विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला और आरोपी के बीच पैसे को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, दाउदपुर (सारण)। सारण जिले के दाउदपुर थाना क्षेत्र के मैरवा गांव में बुधवार की देर रात पीटकर की गई एक महिला की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
मृतका की पहचान 60 वर्षीय गीता कुंवर, पत्नी स्वर्गीय पंचम सिंह, निवासी मैरवा के रूप में हुई है। पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों के भीतर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।
थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार युवक की पहचान मिंटू कुमार सिंह (30 वर्ष), पिता दरोगा सिंह, ग्राम गम्हरिया, थाना जलालपुर, जिला सारण के रूप में हुई है। वह पेशे से फुटकर सब्जी एवं अनाज विक्रेता है, जो गांव-गांव घूमकर सामान बेचता था।
मृतका गीता कुंवर अक्सर उससे सामान लिया करती थीं। बताया जा रहा है कि उनके बीच करीब 1500 रुपये का बकाया था। इसी रकम को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जो बाद में जानलेवा झगड़े में बदल गया।
मेला से लौट रहे लोगों ने देखी संदिग्ध गतिविधि
पुलिस के अनुसार, बुधवार की रात दोनों गांव से कुछ दूर लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित चवर की ओर गए, जहां कहा-सुनी के बाद हाथापाई हुई और इसी क्रम में महिला की हत्या कर दी गई।
हत्या के बाद आरोपी ने शव को चवर के पानी और खरपतवार में छिपाने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय चमरहिया मेला से लौट रहे कुछ राहगीरों ने उसकी संदिग्ध गतिविधि देख ली। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो शव दिखाई दिया और उन्होंने मौके पर ही आरोपी को पकड़ लिया।
सूचना मिलने पर दाउदपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका गीता कुंवर विधवा थीं और उनकी दो विवाहित पुत्रियां हैं। वे अकेली ही गांव में रहती थीं।
थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपित से पूछताछ जारी है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस का मानना है कि घटना पूरी तरह आर्थिक विवाद का परिणाम है।
