    लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सिताबदियारा पहुंचे उपराष्ट्रपति, दी श्रद्धांजलि

    By Digital Desk Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 01:44 PM (IST)

    सारण जिले के सिताबदियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 123वीं जयंती मनाई गई। उपराष्ट्रपति डॉ. सीपी. राधाकृष्णन ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उनके पैतृक आवास का अवलोकन किया और लोकतंत्र के लिए उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।

    लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सिताबदियारा पहुंचे उपराष्ट्रपति

    जागरण संवाददाता, छपरा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 123वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को सारण जिले के ऐतिहासिक ग्राम सिताबदियारा में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। 

    इस अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति डॉ. सीपी. राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उपराष्ट्रपति ने लोकनायक की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों को देश के लिए अमर प्रेरणा बताया।

    कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने जयप्रकाश नारायण के पैतृक आवास का भी अवलोकन किया और वहां प्रदर्शित उनके जीवन से जुड़े दुर्लभ चित्रों और दस्तावेजों का निरीक्षण किया। 

    उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र को बचाने और जनता की आवाज़ को सशक्त करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनी रहेगी।

    कई गणमान्य उपस्थित रहे

    इस मौके पर सारण प्रमंडल के आयुक्त, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक सहित कई गणमान्य  उपस्थित रहे। 

    जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पूरा इलाका "जयप्रकाश अमर रहें" और "लोकतंत्र के प्रहरी को नमन" के नारों से गूंज उठा।। इस मौके पर आयुक्त राजीव रौशन, डीआईजी निलेश कुमार, जिलाधिकारी अमन समीर, वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष आदि उपस्थित थे।



