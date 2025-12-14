सोनपुर मेले में झूला झूलने के विवाद में हुई मारपीट, 20 युवकों ने मचाया तांडव; 60 हजार रुपये लूटे

जागरण संवाददाता, नयागांव। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में गाय बाजार स्थित डिज्नीलैंड झूला पर करीब 20 युवकों के एक समूह ने जमकर उत्पात मचाया। आरोप है कि सभी युवक नशे की हालत में थे और बिना टिकट झूला झूलने का दबाव बना रहे थे। विरोध करने पर उन्होंने न सिर्फ झूला संचालक और स्टाफ के साथ गाली-गलौज की, बल्कि जानलेवा हमला भी कर दिया।

झूला संचालक संतोष कुमार के अनुसार, घटना रात करीब 8 बजे की है। युवकों ने जबरन झूले पर चढ़ने की कोशिश की। मौके पर मौजूद स्थानीय युवक विनोद कुमार (पिता–सुदामा सिंह) ने उन्हें टिकट लेने को कहा, जिस पर आरोपी और उग्र हो गए। देखते ही देखते युवकों ने काउंटर पर हमला बोल दिया और तीन दिन की कुल आमदनी करीब ₹60,000 लूट ली।

हमले के दौरान आरोपियों ने स्टाफ को जान से मारने की धमकी दी। झूले के पास रखी लोहे की छड़ से स्टाफ कर्मी सोनू सिंह पर लगातार वार किया गया। बचाव के प्रयास में सोनू सिंह की हथेली फट गई और सिर में गंभीर चोटें आईं। अचानक हुए हमले से झूला परिसर में भगदड़ मच गई और स्टाफ जान बचाकर इधर-उधर भागने लगा।

घटना की सूचना फैलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए। भीड़ को आता देख आरोपी भागने लगे, लेकिन लोगों ने दो युवकों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम नागेश्वर सिंह (पिता–अतुल सिंह) और अनुज कुमार (पिता–उपेन्द्र सिंह), दोनों ग्राम सलीमापुर थाना गौड़ा, जिला सारण निवासी बताया।