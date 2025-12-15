सारण में सड़क निर्माण प्लांट पर ट्रक चालक की संदिग्ध मौत, UP के मिर्जापुर का रहने वाला था ड्राइवर

Language
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 12:36 AM (IST)

    संसू, जागरण तरैया (सारण)। सारण जिले के तरैया थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में सारण तटबंध पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य के दौरान रविवार की रात एक ट्रक चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना रजवाड़ा स्थित सड़क निर्माण प्लांट की है, जहां चालक का शव उसके ही ट्रक की तेल टंकी पर औंधे मुंह पड़ा मिला। इस घटना के सामने आते ही निर्माण स्थल पर अफरातफरी मच गई और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

    काम पूरा कर प्लांट लौटा था चालक

    प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार निवासी एक ट्रक चालक जीएसबी लोड लेकर रजवाड़ा स्थित सड़क निर्माण प्लांट पर पहुंचा था। वहां ट्रक का वजन कराया गया। इसके बाद उसे लगभग एक किलोमीटर दूर सारण तटबंध पर निर्माण स्थल पर माल गिराने के लिए भेजा गया। माल खाली करने के बाद चालक पुनः प्लांट पहुंचा, जहां खाली ट्रक का दोबारा वजन कराया गया।

    वाहन स्वामी को भेजी थी रसीद

    बताया जा रहा है कि चालक ने वजन की रसीद व्हाट्सएप के माध्यम से अपने वाहन स्वामी को भेजी। इसके बाद उसने ट्रक को प्लांट परिसर में खड़ा कर दिया। काम पूरा होने के बाद चालक सामान्य रूप से मौजूद था, जिससे किसी अनहोनी की आशंका उस समय किसी को नहीं हुई।

    दो घंटे बाद मिला शव

    करीब दो घंटे बीत जाने के बाद जब चालक कहीं नजर नहीं आया तो प्लांट कर्मियों ने वाहन स्वामी को फोन कर इसकी जानकारी दी। इसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई। खोजबीन के दौरान प्लांट परिसर में ही ट्रक की तेल टंकी पर चालक का शव औंधे मुंह पड़ा मिला। बताया जाता है कि उसके एक कोहनी में जख्म के निशान थे और मुंह झुलसा हुआ प्रतीत हो रहा था।

    तरैया पुलिस जांच में जुटी

    घटना की सूचना मिलते ही तरैया थानाध्यक्ष धीरज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने आसपास मौजूद कर्मियों से पूछताछ की और घटना स्थल का मुआयना किया।

    निर्माण स्थल पर पसरा सन्नाटा

    बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण कार्य श्रीराम इंटरप्राइजेज कंपनी द्वारा कराया जा रहा है। चालक की संदिग्ध मौत से निर्माण स्थल पर सन्नाटा पसर गया है। फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की गहन जांच कर रही है।