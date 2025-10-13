Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छपरा-सिवान मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, बाइक-ट्रक की टक्कर से तीन घरों के बुझ गए चिराग

    By RAJIW RANJANEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 08:33 AM (IST)

    छपरा-सिवान मार्ग पर एक दुखद सड़क हादसे में तीन लोगों की जान चली गई। एक बाइक और ट्रक की टक्कर में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है और वे सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    रोते बिलखते मृत युवकों के स्वजन। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, दाउदपुर (सारण)। छपरा-सिवान मुख्य मार्ग पर रविवार की मध्यरात्रि एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा नंदलाल सिंह कॉलेज के समीप उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतकों की पहचान बनियापुर थाना क्षेत्र के सुहाई शाहपुर निवासी सूरज कुमार राय (जो काजल आर्केस्ट्रा के संचालक थे), रिविलगंज थाना के सेमरिया के बिकी राय और दाउदपुर थाना अंतर्गत नसीरा गांव के अरविन्द कुमार के रूप में हुई है।

    स्थानीय लोगों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही दाउदपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया। घटना के बाद से स्वजनों में कोहराम मचा है और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।