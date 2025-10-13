छपरा-सिवान मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, बाइक-ट्रक की टक्कर से तीन घरों के बुझ गए चिराग

संवाद सहयोगी, दाउदपुर (सारण)। छपरा-सिवान मुख्य मार्ग पर रविवार की मध्यरात्रि एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा नंदलाल सिंह कॉलेज के समीप उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई।

मृतकों की पहचान बनियापुर थाना क्षेत्र के सुहाई शाहपुर निवासी सूरज कुमार राय (जो काजल आर्केस्ट्रा के संचालक थे), रिविलगंज थाना के सेमरिया के बिकी राय और दाउदपुर थाना अंतर्गत नसीरा गांव के अरविन्द कुमार के रूप में हुई है।