    मछली पकड़ने गए युवक की डूबकर मौत,तीन मासूम बच्चे हुए बेसहारा

    By Bipin Kumar Mishra Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 11:45 AM (IST)

    सारण जिले के मढ़ौरा प्रखंड में एक दुखद घटना घटी, जहाँ मछली पकड़ने गए श्रवण राउत नामक एक युवक की चवर में डूबने से मौत हो गई। वह सोमवार से लापता था, और मंगलवार सुबह उसका शव बरामद हुआ। श्रवण अपने परिवार का एकमात्र सहारा था, और उसकी मौत से तीन छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं। प्रशासन ने परिवार को सहायता देने का आश्वासन दिया है।

    युवक की डूबकर मौत

    संवाद सूत्र, मढ़ौरा (सारण)। मढ़ौरा प्रखंड के तालपुरैना स्थित चवर में मछली का जाल लगाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान चंदा गांव निवासी राजकुमार राउत के पुत्र श्रवण राउत (35) के रूप में हुई है। वह सोमवार की दोपहर में घर से चवर की ओर निकले थे, लेकिन शाम होने तक वापस नहीं लौटे। देर रात तक परिवार और ग्रामीणों ने उनकी तलाश की, पर कोई सुराग नहीं मिला।

    मंगलवार की सुबह स्थानीय युवकों ने चवर में एक शव उपलाता हुआ देखा। नजदीक जाकर पहचान करने पर पता चला कि वह श्रवण राउत का ही शव है। सूचना मिलते ही मढ़ौरा और गौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। 

    पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गौरा थानाध्यक्ष कुमारी सिमरन ने बताया कि स्वजनों ने रातभर खोजबीन की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। सुबह चवर से शव बरामद हुआ, जिसे आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा गया है।

    परिवार हुआ बेसहारा

    मजदूरी और मछली बेचकर परिवार का खर्च चलाने वाले श्रवण राउत की अचानक मौत से परिवार गहरे सदमे में है। उनके तीन मासूम बेटे—आर्यन (6), रिशु (4) और छोटू (2) अब पूरी तरह बे सहारा हो गए हैं। पत्नी कमलावती देवी, मां, बहन और भाई का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी घटना को लेकर मातम पसरा हुआ है।

    अंचलाधिकारी अम्बोपली यादव ने बताया कि पोस्टमार्टम की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आश्रित परिवार को आपदा राहत मद से निर्धारित सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासन ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है।