Bihar News: सारण में दर्दनाक हादसा, गंगा नदी में नहाने गईं चार बच्चियां डूबीं; 3 सगी बहनों की मौत
सारण जिले के दिघवारा में गंगा नदी में नहाने गईं चार बच्चियां डूब गईं, जिनमें से तीन की मौत हो गई। ये तीनों बच्चियां सगी बहनें थीं। एक अन्य बच्ची गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और ग्रामीणों ने सुरक्षा प्रबंध की मांग की है।
संवाद सूत्र, दिघवारा (सारण)। सारण जिले के दिघवारा प्रखंड के अकिलपुर पंचायत के रामदास चक बिंदटोलिया गांव में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया।
गंगा नदी में नहाने गई चार बच्चियां डूब गईं। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद तीन बच्चियों के शव नदी से बरामद कर लिए गए, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज चल रहा है।
मृत बच्चियां भुलेटन महतो की पुत्रियां 11 वर्षीय गुंजन कुमारी, 9 वर्षीय सपना कुमारी और 7 वर्षीय तुरनी कुमारी थी। चौथी बच्ची, लखमुनि कुमारी (पिता रामनाथ महतो) की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उसे स्थानीय लोगों की मदद से पतलापुर बाजार स्थित एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है।
ग्रामीणों के अनुसार, चारों बच्चियां दोपहर में घर से नदी में स्नान करने गई थीं। नदी के गहरे हिस्से में जाने से वे अचानक डूबने लगीं। आसपास के लोगों ने शोर सुनकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक तीन की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है। मृत बच्चियों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिघवारा थाना पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
वहीं, ग्रामीणों ने प्रशासन से नदी तट पर सुरक्षा प्रबंध करने की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
