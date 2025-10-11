Bihar News: सारण में दर्दनाक हादसा, गंगा नदी में नहाने गईं चार बच्चियां डूबीं; 3 सगी बहनों की मौत

संवाद सूत्र, दिघवारा (सारण)। सारण जिले के दिघवारा प्रखंड के अकिलपुर पंचायत के रामदास चक बिंदटोलिया गांव में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। गंगा नदी में नहाने गई चार बच्चियां डूब गईं। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद तीन बच्चियों के शव नदी से बरामद कर लिए गए, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज चल रहा है। मृत बच्चियां भुलेटन महतो की पुत्रियां 11 वर्षीय गुंजन कुमारी, 9 वर्षीय सपना कुमारी और 7 वर्षीय तुरनी कुमारी थी। चौथी बच्ची, लखमुनि कुमारी (पिता रामनाथ महतो) की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उसे स्थानीय लोगों की मदद से पतलापुर बाजार स्थित एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है।

ग्रामीणों के अनुसार, चारों बच्चियां दोपहर में घर से नदी में स्नान करने गई थीं। नदी के गहरे हिस्से में जाने से वे अचानक डूबने लगीं। आसपास के लोगों ने शोर सुनकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक तीन की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है। मृत बच्चियों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।