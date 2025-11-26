Language
    Chhapra Hajipur Road: छपरा-हाजीपुर मार्ग पर भारी वाहनों पर रोक, नए गंडक पुल से छोटे वाहन गुजरेंगे

    By Zakir Ali Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:27 PM (IST)

    नए और पुराने गंडक पुल पर यातायात व्यवस्था बदली गई है। शहर में दो दिनों के लिए आवाजाही नियंत्रित रहेगी। यह बदलाव पुल की मरम्मत के कारण किया गया है। यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है।

    छपरा-हाजीपुर मार्ग पर भारी वाहनों पर रोक (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, छपरा। सोनपुर मेले के दौरान शनिवार और रविवार के दिन श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और सुरक्षित यातायात संचालन को ध्यान में रखते हुए सोनपुर अनुमंडल प्रशासन ने विशेष यातायात व्यवस्था लागू कर दी है। यह व्यवस्था शनिवार और रविवार को सुबह सात बजे से रात 11 बजे तक प्रभावी रहेगी। इ

    स अवधि में नए व पुराने गंडक पुल से आवागमन को सुचारू रखने तथा भीड़ नियंत्रण के उद्देश्य से रूट डायवर्जन और वाहनों पर प्रतिबंध संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

    अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, हाजीपुर एवं छपरा दोनों ओर से आने वाले भारी वाहनों का शहर में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया है, ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं, स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

    प्रशासन ने संबंधित विभागों-अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सोनपुर एवं हाजीपुर-को प्रभावी समन्वय बनाकर व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

    यातायात व्यवस्था इस प्रकार रहेगी:

    निर्धारित दो दिनों में छपरा से हाजीपुर आने वाले वाहन नई गंडक पुल मार्ग से होकर हाजीपुर की ओर जाएंगे। वहीं हाजीपुर से छपरा जाने वाले वाहन रामाश्रय चौक से भगवती स्थान होते हुए सोनपुर-छपरा मुख्य मार्ग पर प्रवेश करेंगे। इसमें सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल की विशेष तैनाती की जाएगी।

    छोटे वाहनों की आवाजाही नये गंडक पुल एनएच–19 से जारी रहेगी। इसके अलावा मेले की ओर बढ़ने वाले तीर्थयात्रियों के लिए आवश्यक सहायता केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा और यातायात मार्गदर्शन टीमों की व्यवस्था भी की गई है ताकि आपात स्थिति में तुरंत मदद उपलब्ध हो सके।

    पुराना गंडक पुल पर विशेष प्रतिबंध:

    मेला अवधि में प्रत्येक शनिवार और रविवार के दिन पुराने गंडक पुल पर हाजीपुर से सोनपुर या सोनपुर से हाजीपुर आने-जाने वाले वाहनों का प्रवेश पूर्णतः बंद रहेगा।

    केवल पैदल यात्री ही इस पुल का उपयोग कर सकेंगे। इससे मेले के प्रवेश द्वार पर भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।