पीएम के छपरा दौरे को लेकर कल रहेगा ट्रैफिक कंट्रोल, प्रशासन ने जारी की रूट प्लानिंग

जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारण जिले के छपरा हवाई अड्डा पर प्रस्तावित चुनावी परिभ्रमण कार्यक्रम को लेकर शहर में गुरुवार को व्यापक यातायात व्यवस्था लागू की गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी सदर नितेश कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर द्वारा संयुक्त आदेश जारी कर यह निर्देश दिया गया है कि 30 अक्टूबर को पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 3 बजे तक छपरा शहर एवं आसपास के सभी मार्गों पर वाहनों का परिचालन निर्धारित रूट के अनुसार ही किया जाएगा।

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति तथा आमजन भाग लेंगे। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए कई मार्गों पर भारी वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है।

प्रमुख यातायात निर्देश ब्रह्मपुर से भगवान बाजार रोड में किसी भी भारी वाहन का प्रवेश निषिद्ध रहेगा।

रिविलगंज-मांझी एवं सिवान-एकमा-कोपा की ओर से आने वाले भारी वाहन स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल से बाईपास होते हुए उमधा-मेंहिया मार्ग से अपने गंतव्य की ओर जाएंगे।

फोरलेन से बिनटोलिया, डीआरसीसी रोड एवं जगदम कॉलेज की ओर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

थाना चौक, कटहरी बाग, गांधी चौक और पुलिस लाइन की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर किसी भी वाहन का परिचालन निषिद्ध रहेगा।

बाहर से आने वाले भारी वाहन एनएच-19 मेहिया पुल के पास से नेवाजी टोला रोड होते हुए मुफस्सिल थाना की ओर जाएंगे। इन वाहनों की पार्किंग मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर के पास की जाएगी।

जयप्रकाश विश्वविद्यालय परिसर को छोटे चारपहिया वाहनों (स्कॉर्पियो, बोलेरो आदि) के पार्किंग स्थल के रूप में निर्धारित किया गया है।

नगरपालिका चौक से साढ़ा ढाला, मेथवलिया चौक तक छोटे वाहनों का आवागमन जारी रहेगा।



तीनपहिया एवं टोटो वाहन मौना नीम से नेहरू चौक, गड़खा रेलवे लाइन पार कर नेवाजी टोला मठिया मोड़ तक एकतरफा रूट से जाएंगे। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे निर्धारित समय के दौरान अनावश्यक रूप से शहर की ओर अपने वाहनों से न आएं और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें।