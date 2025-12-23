Sadbhavna Express: सद्भावना एक्सप्रेस में चोरी, वाराणसी जा रहे दंपती का बैग उड़ाया

Language
    By Rahul Kumar Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 01:34 PM (IST)

    संवाद सूत्र, नयागांव (सारण)। मुजफ्फरपुर से वाराणसी जा रही गाड़ी संख्या 14015 सद्भावना एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। एसी कोच में सफर कर रहे दंपती का कीमती सामान से भरा बैग अज्ञात चोरों ने पार कर दिया। इस मामले को लेकर रेल थाना सोंनपुर में रविवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित पक्ष की ओर से कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरपुर जिले के आमगोला निवासी सुमित कुमार (25 वर्ष) ने रेल थाना मे दिए आवेदन में बताया कि उनके मौसा संजीत खेमका (58 वर्ष) और मौसी प्रीति खेमका सद्भावना एक्सप्रेस के एसी-2 कोच (A-2) में सीट संख्या 7/8 पर मुजफ्फरपुर से वाराणसी की यात्रा कर रहे थे।

    यात्रा के दौरान दोनों को नींद आ गई। इसी बीच जब ट्रेन दिघवारा रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई और उनकी नींद खुली, तो सीट के पास रखा काला रंग का लेडीज पर्स गायब मिला।

    बताया गया कि चोरी हुए पर्स में तीन डायमंड अंगूठियां, तीन डायमंड ब्रेसलेट, आईफोन-16, ईयरपाड्स प्रो, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य जरूरी दस्तावेज रखे थे। आशंका जताई गई है कि अज्ञात चोरों ने सीट के पास या सिरहाने के नीचे रखा पर्स चुरा लिया।

    पीड़ित सुमित कुमार ने मामले में उचित कानूनी कार्रवाई कर चोरी गए सामान की बरामदगी की मांग की है। रेल पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।