छपरा के प्रभुनाथ नगर में चोरों का दहशत, ताला तोड़कर उड़ाए 10 लाख रुपए की नकदी और जेवरात

जागरण संवाददाता, छपरा। छपरा शहर के प्रभुनाथ नगर मोहल्ले में चोरों ने एक किराए के मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये की नकदी और जेवरात समेत करीब 10 लाख रुपये की संपत्ति उड़ा ली है। चोरी की इस वारदात से पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई है और स्थानीय लोग दहशत में हैं।

जानकारी के अनुसार, यह घटना प्रभुनाथ नगर मोहल्ले में स्थित प्रभाकर नाथ के मकान में हुई, जहां एक मुंसिफ किराए पर रहते हैं। चोरों ने मुंसिफ के बंद मकान को निशाना बनाया और ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। चोरी गए सामानों में लगभग 50 हजार रुपये की नकदी और सोने के कीमती जेवरात शामिल हैं। इस संबंध में मुंसिफ के चालक के बेटे के द्वारा मुफस्सिल थाना में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

पुलिस जांच में जुटी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे चोरी की इस बड़ी घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मुफस्सिल थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने इस घटना के उद्भेदन (हल) को लेकर लगातार छापेमारी शुरू कर दी है।

पुलिस ने अपनी जांच में चोरों की पहचान करने और उनका सुराग लगाने के लिए घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। पुलिस को उम्मीद है कि फुटेज से उन्हें कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।