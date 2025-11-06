छपरा के प्रभुनाथ नगर में चोरों का दहशत, ताला तोड़कर उड़ाए 10 लाख रुपए की नकदी और जेवरात
छपरा के प्रभुनाथ नगर में एक किराए के मकान में चोरी हुई, जिसमें 10 लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ। चोरों ने ताला तोड़कर नकदी और गहने चुरा लिए। मुंसिफ के घर में हुई इस घटना से इलाके में दहशत है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। स्थानीय लोगों ने गश्त बढ़ाने की मांग की है।
जागरण संवाददाता, छपरा। छपरा शहर के प्रभुनाथ नगर मोहल्ले में चोरों ने एक किराए के मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये की नकदी और जेवरात समेत करीब 10 लाख रुपये की संपत्ति उड़ा ली है। चोरी की इस वारदात से पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई है और स्थानीय लोग दहशत में हैं।
जानकारी के अनुसार, यह घटना प्रभुनाथ नगर मोहल्ले में स्थित प्रभाकर नाथ के मकान में हुई, जहां एक मुंसिफ किराए पर रहते हैं। चोरों ने मुंसिफ के बंद मकान को निशाना बनाया और ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया।
चोरी गए सामानों में लगभग 50 हजार रुपये की नकदी और सोने के कीमती जेवरात शामिल हैं। इस संबंध में मुंसिफ के चालक के बेटे के द्वारा मुफस्सिल थाना में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।
पुलिस जांच में जुटी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे
चोरी की इस बड़ी घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मुफस्सिल थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने इस घटना के उद्भेदन (हल) को लेकर लगातार छापेमारी शुरू कर दी है।
पुलिस ने अपनी जांच में चोरों की पहचान करने और उनका सुराग लगाने के लिए घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। पुलिस को उम्मीद है कि फुटेज से उन्हें कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।
स्थानीय निवासियों ने इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि हाल के दिनों में प्रभुनाथ नगर और आसपास के क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं में अचानक तेजी आई है। उन्होंने पुलिस से इन वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की माँग की है। पुलिस ने जल्द ही चोरों को पकड़ने और चोरी हुई संपत्ति बरामद करने का आश्वासन दिया है।
