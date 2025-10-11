Bihar Election 2025: बिहार के इस क्षेत्र पर तेजप्रताप यादव की नजरें, राजद में मची खलबली
मुजफ्फरपुर से, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में लालू परिवार खंडित रूप से उतरेगा। तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बनाकर मुजफ्फरपुर में कई दौरे किए हैं, जिससे राजद सतर्क है। वे राजद विधायकों के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उनकी धार्मिक छवि राजद के लिए चिंता का विषय है। एक राजनीतिक दल के समर्थक उज्जवल कुमार सिंह को फर्जी मामला दर्ज कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
प्रेम शंकर मिश्रा, मुजफ्फरपुर। विधानसभा का यह चुनाव कई मायनों में अलग रहेगा। जन सुराज के रूप में एक नई पार्टी मैदान में उतरी है तो दोनों बड़े गठबंधनों के घटक दलों में जोड़-घटाव हुआ है। लालू परिवार पहली बार खंडित रूप से बिहार के किसी चुनाव में उतर रहा है।
लालू के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का गठन किया है। परिवार से अलग होकर वह कई जगहों पर सभा कर रहे हैं, मगर मुजफ्फरपुर से उनका प्रेम कुछ अधिक दिख रहा है।
तभी तो बाबा गरीबनाथ के दर्शन के साथ वह पिछले माह से अब तक आधा दर्जन बार यहां का दौरा कर चुके हैं। उनका फोकस राजद विधायक वाली सीटों पर ही है। तेज प्रताप की इन यात्राओं को लेकर राजद नेताओं का सीधे तौर पर तो बयान नहीं आता, मगर पैनी नजर जरूर है।
अलग विचारधारा को बना रहे आधार
ठेठ देशज अंदाज के साथ तेज प्रताप माता-पिता को पूजनीय तो बताते हैं, मगर विचारधारा के स्तर पर खुद को अलग रख रहे। परिवार से अलग होकर भी माता-पिता की चर्चा इसलिए करते हैं कि उनका भी आधार वोट स्वजातीय ही है। पिछले दिनों बापू की प्रतिमा को भाजपा का रंग देने की घटना की सूचना पर वह मीनापुर पहुंचे थे।
बापू की विचारधारा के साथ चलने की बात कही थी। बोचहां में राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल पर हमला बोला था। कहा, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। गायघाट पहुंचे तो एक साथ कई संदेश दे गए। केंद्र व राज्य सरकार की आलोचना के साथ यहां से स्थानीय उम्मीदवार उतारने की बात कही।
नवरात्र में मीनापुर के पूजा-पंडालों में माता का दर्शन कर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। राजद नेताओं से इतर वह पूजा-पाठ को लेकर कभी विवादास्पद बयान नहीं देते। उनका श्रीकृष्ण प्रेम जगजाहिर है। राजद को सबसे अधिक खतरा उनकी इसी छवि को लेकर है। समर्थक मीनापुर से तेज प्रताप की उम्मीदवारी की भी चर्चा करते हैं।
तेज प्रताप के दौरे की मीनापुर, गायघाट और बोचहां वे विधानसभा सीटें हैं, जहां राजद के विधायक हैं। तीनों सीटों पर यादव मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका में भी हैं। ऐसे में तेज प्रताप की इन क्षेत्रों में मौजूदगी राजद के लिए कुछ न कुछ खतरा जरूर रहेगा।
नजदीकी मुकाबला हुआ तो उनकी सेंधमारी का वोट जरूर असर डालेगा। हालांकि राजद के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता इससे इन्कार करते हैं। वह कहते हैं, लालू प्रसाद से ही तेज प्रताप की पहचान है। राजद को उनसे कोई नुकसान नहीं होने वाला।
फर्जी केस कराने में एक दल का समर्थक गिरफ्तार
सारण जिले में एक राजनीतिक पार्टी के समर्थक उज्जवल कुमार सिंह को पुलिस ने शुक्रवार को फर्जी मामला दर्ज कराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अमनौर थाना क्षेत्र में कांड संख्या 212/25 के अनुसंधान के दौरान पकड़ा गया है।
उज्जवल कुमार विधानसभा चुनाव में संबंधित पार्टी के संभावित प्रत्याशी माने जा रहे थे। उनपर आरोप है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को फंसाने के लिए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे।
पुलिस ने बताया कि उज्जवल ने एक कट्टा और रायल स्टैग व्हिस्की की टूटी सील वाली बोतल को साक्ष्य के रूप में पेश किया। अनुसंधान में कई विसंगतियां सामने आईं।
