    सरयू नदी में डूबने से 17 वर्षीय किशोर की मौत, दो दिन बाद मिला शव

    By Zakir Ali Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:44 PM (IST)

    अयोध्या में सरयू नदी में नहाते समय एक 17 वर्षीय किशोर डूब गया। दो दिन बाद उसका शव बरामद हुआ। किशोर अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    नदी में डूबने से 17 वर्षीय किशोर की मौत

    जागरण संवाददाता,छपरा। छपरा शहर में उस समय मातम छा गया जब दो दिन पूर्व लापता हुए किशोर यश राज का शव रविवार की सुबह सरयू नदी के किनारे मिला। मृतक की पहचान भगवान बाजार थाना क्षेत्र के शिव बाजार मोहल्ला निवासी बिरेन्द्र बैठा के 17 वर्षीय पुत्र यश राज के रूप में की गई है।

    जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की शाम यश अपने कुछ दोस्तों के साथ सरयू नदी में नहाने गया था। नहाने के दौरान अचानक गहरे पानी में जाने से कुछ बच्चे डूबने लगे। स्थानीय लोगों ने शोर मचाने पर कुछ को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन यश गहरे पानी में समा गया। 

    दो दिन बाद मिला शव

    घटना की सूचना मिलते ही परिजनों और पुलिस ने नदी में खोजबीन शुरू की, लेकिन दो दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला।रविवार की सुबह रिविलगंज थाना क्षेत्र के दिलिया रहीमपुर पंचायत निवासी भोला ने नदी किनारे तैरता हुआ एक शव देखा और तत्काल इसकी जानकारी यश के परिजनों को दी। 

    सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिवारजन ने शव की पहचान यश राज के रूप में की। घटना की सूचना पर पुलिस भी पहुंची और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। 

    चार भाई-बहनों में सबसे छोटा

    पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।घर पहुंचते ही शव को देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। मां और बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मोहल्ले के लोग भी गमगीन हैं और परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं। 

    बताया जाता है कि यश चार भाई-बहनों में सबसे छोटा था और हाल ही में आठवीं कक्षा पास करने के बाद नौवीं में नामांकन की तैयारी कर रहा था।घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। 

    स्थानीय लोगों ने नदी किनारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और बच्चों के नहाने पर रोक लगाने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।