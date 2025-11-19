प्रभार सौंपने में  विशिष्ट शिक्षक कर रहा था ना-नुकुर, विभाग ने किया सस्पेंड

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले में प्रभार हस्तांतरण को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बीच शिक्षा विभाग ने एक और कार्रवाई की है। इसी क्रम में उत्क्रमित उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय बाड़ोपुर, बनियापुर के विशिष्ट शिक्षक देवेन्द्र कुमार सिंह को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जिले में हाल के महीनों में कई शिक्षकों पर हो चुकी कार्रवाइयों के बाद यह ताजा कदम विभाग की सख्ती का संकेत माना जा रहा है।

प्रभार हस्तांतरण को लेकर शुरू हुआ विवाद शिक्षा विभाग(कार्यालय ज्ञापांक 1944, दिनांक 06 अक्टूबर 2025) के तहत विद्यालय की वरीयतम अध्यापिका अंजली को प्रभारी प्रधानाध्यापक का प्रभार सौंपा गया था। लेकिन प्रभारी पदभार ग्रहण कराने की प्रक्रिया टलती रही। शिकायत मिलने पर प्रभारी प्रधानाध्यापिका ने डीईओ कार्यालय में आवेदन देकर बताया कि शिक्षक प्रभार देने को तैयार नहीं हैं।

स्पष्टीकरण मांगा गया,जवाब संतोषजनक नहीं शिकायत के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी निशांत किरण (पत्रांक 1987, दिनांक 15 अक्टूबर 2025) के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा। जवाब में संबंधित शिक्षक ने कहा कि वे बीएलओ के रूप में विधानसभा चुनाव के कार्य में व्यस्त हैं और इसी कारण विद्यालय अभिलेख तैयार कर रहे हैं।

हालांकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बनियापुर ने कई बार स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रभार तुरंत सौंपा जाए। इसके बावजूद अनुपालन न होने पर विभाग ने इसे आदेश अवहेलना और शासकीय कार्य में बाधा के रूप में माना। आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित,निलंबन आदेश जारी विभाग ने कहा कि उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना,सरकारी कार्यों में लापरवाही, नियमों का अनुपालन न करना और मनमानी जैसे आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए हैं। इसी आधार पर बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक (संशोधन) नियमावली 2024 के नियम 11.2 के तहत शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में गड़खा मुख्यालय निर्धारित निलंबन अवधि में संबंधित शिक्षक का मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, गड़खा निर्धारित किया गया है। नियम के अनुसार उन्हें मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता उपस्थिति विवरणी के आधार पर दिया जाएगा।