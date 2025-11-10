सारण में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर वायरल वीडियो भ्रामक, जिला प्रशासन ने किया खंडन

जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। जिले के बाजार समिति स्थित स्ट्रांग रूम से जुड़ा एक वीडियो रविवार की देर रात इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो गया।

यह वीडियो टीम डा. करिश्मा राय के फेसबुक हैंडल से साझा किया गया था, जिसमें दावा किया गया कि स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे कुछ समय के लिए बंद कर दिए गए थे।

वीडियो प्रसारित होने के बाद जिले में चर्चा का विषय बन गया। जैसे ही यह मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया, वरीय अधिकारियों ने तत्काल जांच के आदेश दिए।



जिला प्रशासन की ओर से जारी खंडन में कहा गया है कि जांचोपरांत पाया गया कि स्ट्रांग रूम में लगे किसी भी सीसीटीवी कैमरे की रिकार्डिंग बाधित नहीं हुई थी।

तकनीकी कारणों से नियंत्रण कक्ष में लगे टीवी डिस्प्ले लगभग दो मिनट के लिए अक्रियाशील हो गए थे, जिसके कारण स्क्रीन पर फुटेज कुछ देर के लिए दिखाई नहीं दे रहा था।

हालांकि, सीसीटीवी कैमरे लगातार चालू रहे और रिकॉर्डिंग निरंतर जारी रही। तकनीकी टीम ने त्वरित कार्रवाई कर डिस्प्ले को फिर से सामान्य रूप से चालू करा दिया।

प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्काल अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें स्थिति से अवगत कराया।

प्रतिनिधियों ने भी स्थल पर पहुंचकर स्वयं स्थिति का निरीक्षण किया और किसी भी तरह की गड़बड़ी या शंका से इनकार करते हुए प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास जताया।



वज्रगृह की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने कहा है कि यहां 24 घंटे त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। मुख्य द्वार पर प्रवेश केवल अधिकृत पहचान-पत्र वाले व्यक्तियों को ही सत्यापन के बाद दिया जाता है।

आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह केंद्रीय सुरक्षा बलों (सीएपीएफ) के हाथों में है, जो 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात हैं। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से चौबीसों घंटे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी भी की जा रही है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत पूर्णतः सक्रिय और व्यवस्थित है।

प्रसारित वीडियो को पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन बताते हुए उन्होंने अपील की है कि इस तरह की गलत सूचनाओं पर ध्यान न दें।