सहरसा, छपरा और सिवान से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें; चेक करें टाइमिंग और रूट

जागरण संवाददाता, छपरा। छठ महापर्व के बाद घर वापसी करने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर मंडल ने विभिन्न प्रमुख रूटों पर कई विशेष गाड़ियों के संचालन की घोषणा की है। जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सहरसा, छपरा, सिवान और अन्य जिलों से दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल), मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस) और कोलकाता के लिए अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं और अधिकांश गाड़ियों का संचालन अनारक्षित श्रेणी में किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग यात्रा कर सकें। सहरसा–आनंद विहार टर्मिनल रूट पर 05511/05512, 05513/05514 और 05517/05518 पूजा विशेष गाड़ियां क्रमशः 07 से 10 नवंबर तक विभिन्न तिथियों में चलाई जाएंगी। ये गाड़ियां मानसी, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सिवान, देवरिया सदर, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा तथा बाराबंकी होते हुए दिल्ली पहुंचेंगी। कोच संरचना में जनरेटर सह लगेज यान, एसएलआरडी, शयनयान तथा वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के कोच शामिल किए गए हैं।

अनारक्षित गाड़ियों से मिलेगी अतिरिक्त यात्रा सुविधा; कोलकाता और मुंबई के लिए भी स्पेशल ट्रेनें छपरा–आनंद विहार टर्मिनस के लिए 05089/05090 और 05589/05590 अनारक्षित विशेष गाड़ियों का संचालन छह से नौ नवंबर के बीच किया जाएगा। ये ट्रेनें मशरक, थावे, पडरौना, गोरखपुर, बस्ती, गोण्डा, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद और गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली पहुंचेंगी। इन गाड़ियों में 20 कोचों की अनारक्षित संरचना रहेगी, जिसमें साधारण द्वितीय श्रेणी और शयनयान दोनों तरह के कोच शामिल होंगे।

सिवान–कोलकाता रूट पर भी यात्रियों की सुविधा हेतु दो विशेष अनारक्षित गाड़ियां 05584/05583 और 05086/05085 चलाई जाएंगी। ये गाड़ियां छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, किऊल, झाझा, जमालपुर, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्द्धमान और नैहाटी होकर कोलकाता पहुंचेंगी। 20 कोचों वाली इन ट्रेनों में साधारण एवं शयनयान श्रेणी के कोच लगाए गए हैं।