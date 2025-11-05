सहरसा, छपरा और सिवान से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें; चेक करें टाइमिंग और रूट
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर मंडल ने छठ महापर्व के बाद यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के लिए कई विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। सहरसा, छपरा, सिवान से इन शहरों के लिए अतिरिक्त कोचों वाली अनारक्षित गाड़ियां चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी और स्टेशनों पर भीड़ कम होगी।
जागरण संवाददाता, छपरा। छठ महापर्व के बाद घर वापसी करने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर मंडल ने विभिन्न प्रमुख रूटों पर कई विशेष गाड़ियों के संचालन की घोषणा की है।
जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सहरसा, छपरा, सिवान और अन्य जिलों से दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल), मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस) और कोलकाता के लिए अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी।
यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं और अधिकांश गाड़ियों का संचालन अनारक्षित श्रेणी में किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग यात्रा कर सकें।
सहरसा–आनंद विहार टर्मिनल रूट पर 05511/05512, 05513/05514 और 05517/05518 पूजा विशेष गाड़ियां क्रमशः 07 से 10 नवंबर तक विभिन्न तिथियों में चलाई जाएंगी।
ये गाड़ियां मानसी, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सिवान, देवरिया सदर, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा तथा बाराबंकी होते हुए दिल्ली पहुंचेंगी। कोच संरचना में जनरेटर सह लगेज यान, एसएलआरडी, शयनयान तथा वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के कोच शामिल किए गए हैं।
अनारक्षित गाड़ियों से मिलेगी अतिरिक्त यात्रा सुविधा; कोलकाता और मुंबई के लिए भी स्पेशल ट्रेनें
छपरा–आनंद विहार टर्मिनस के लिए 05089/05090 और 05589/05590 अनारक्षित विशेष गाड़ियों का संचालन छह से नौ नवंबर के बीच किया जाएगा। ये ट्रेनें मशरक, थावे, पडरौना, गोरखपुर, बस्ती, गोण्डा, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद और गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली पहुंचेंगी। इन गाड़ियों में 20 कोचों की अनारक्षित संरचना रहेगी, जिसमें साधारण द्वितीय श्रेणी और शयनयान दोनों तरह के कोच शामिल होंगे।
सिवान–कोलकाता रूट पर भी यात्रियों की सुविधा हेतु दो विशेष अनारक्षित गाड़ियां 05584/05583 और 05086/05085 चलाई जाएंगी। ये गाड़ियां छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, किऊल, झाझा, जमालपुर, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्द्धमान और नैहाटी होकर कोलकाता पहुंचेंगी। 20 कोचों वाली इन ट्रेनों में साधारण एवं शयनयान श्रेणी के कोच लगाए गए हैं।
इसके अलावा, छपरा–लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए 05587/05588 तथा 05089/05090 विशेष गाड़ियों का संचालन क्रमशः 07 और 08 नवंबर को किया जाएगा। ये ट्रेनें सीवान, देवरिया, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, इटारसी, भुसावल, नासिक रोड और कल्याण होते हुए मुंबई पहुंचेंगी।
20 से 21 कोचों वाली इन लंबी दूरी की गाड़ियों में वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी, एसी 3 टियर, एसी 2 टियर, साधारण कोच और लगेज यान शामिल हैं।
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि विशेष ट्रेनों से छठ पर्व के बाद यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और बढ़ते दबाव को नियंत्रित किया जा सकेगा।
